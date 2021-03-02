Депутат облдумы просит губернатора уволить мэра Ярославля

Депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев попросил губернатора Дмитрия Миронова и прокурора области Дмитрия Попова

Отправить в отставку мэра Ярославля Владимира Волкова, об этом депутат сообщил на своей странице в социальной сети facebook. Александр Воробъев направил главе региона и прокурору области соответствующий депутатский запрос, копию которого он также опубликовал в соцсети.

Кроме требования об отставке, депутат просит возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии Ярославля, которые, как он считает, не справились с организацией зимней уборки дорог города. По словам депутата, в течении этой зимы мэрией Ярославля ведется крайне неудовлетворительная работа по содержанию улично-дорожной сети, а количество применяемой техники не соответствует нормативным требованиям. В обращении он подробно описывает недостатки зимней уборки Ярославля.

«В связи с выше изложенным, а также ввиду высокой социальной значимости вопроса, прошу вас снять с должности мэра Ярославля В. М. Волкова в связи с утратой доверия, инициировать отставку должностных лиц мэрии Ярославля, ответственных за проведение мероприятий по зимнему содержанию объектов улично-дорожной сети на территории Ярославля»,— говорится в депутатском запросе Александра Воробьева.

В частности, кроме главы города, депутат просит отправить в отставку заместителя мэра Виталия Леженко, директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова и директора «Горзеленхозстроя» Андрея Степанова.

Дарья Сабаева