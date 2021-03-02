Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента

Социальные сети в рамках закона об удалении запрещенного в России контента должны будут ежегодно публиковать отчеты о проделанной работе, а также разработать электронные формы для жалоб пользователей, следует из проектов приказов Роскомнадзора. Документы размещены на портале проектов нормативно-правовых актов. Их общественное обсуждение продлится до 16 марта.

Отчеты об удаленном запрещенном контенте должны публиковаться на главной странице соцсети не позднее 1 февраля. Их надо будет размещать в форме общедоступного и скачиваемого электронного документа.

Для получения жалоб на запрещенную информацию от пользователей соцсети должны будут разместить на главной странице специальную форму. Также у пользователя должна быть возможность обратиться с жалобой прямо со своей персональной страницы. В форме должны быть поля для указания данных заявителя и ссылке на страницу, где выявлена распространяемая с нарушениями информация, описание этой информации и содержание обращения.

Напомним, с 1 февраля социальные сети должны будут самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань. Соцсетью Роскомнадзор считает теперь любой сайт, чья посещаемость превышает 500 тыс. пользователей в сутки.

Подробнее о законе — в материале “Ъ”.