Следствие просит освободить из-под стражи фигуранта дела Арашуковых

Следственный комитет России (СКР) просит освободить из-под стражи главу филиала компании «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минводах Гузера Хашукаева, который проходит по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова. Напомним, последнего обвиняют в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и организации двух убийств.

Гузер Хашукаев находится под стражей, потому что обвиняется в помощи Рауфу Арашукову в переговорах с исполнителями убийства в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова. Кроме того, господина Хашукаева обвиняют в соучастии в растрате 2,5 млрд руб. газа.

«В суд поступило ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу»,— «РИА Новости» в пресс-службе суда. Заседание пройдет 4 марта в 13:30 мск.

Напомним, экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова задержали 30 января 2019 года. Рауфу Арашукову, в частности, инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), похитившем газ у ПАО «Газпром», организация убийств в КЧР, давление на свидетеля. Рауля Арашукова обвиняют в организации ОПС, особо крупной растрате и других. По версии следствия, Рауль Арашуков дал своему сыну указание о ликвидации в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, претендовавшего на пост руководителя КЧР.

Позднее СКР объединил уголовные дела ОПС, в которое, по версии следствия, входили Рауф Арашуков и его отец, а также бывшие высокопоставленные правоохранители КЧР, которые по версии следствия прикрывали его деятельность.

О развитии дела — в материале “Ъ” «От семьи Арашуковых отодвигают недвижимость».