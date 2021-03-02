Липецкая кондитерская фабрика Roshen вчетверо снизила убыток

По итогам 2020 года липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (ЛКФ, входит в корпорацию Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко) продемонстрировала 135,3 млн руб. убытков при 568,9 млн руб. годом ранее. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании.

Выручка предприятия за год не изменилась и составила 102 тыс. руб. (компания сдает активы в аренду). Снижение убытка произошло за счет уменьшения более чем вдвое (с 574 до 247 млн руб.) прочих расходов и роста (со 123 до 187 млн руб.) прочих доходов. Стоимость чистых активов компании за год снизилась с 3,82 до 3,68 млрд руб. Крупнейшим контрагентом остается другой липецкий актив корпорации, ООО «Рошен» (контролирует завод в пригородном поселке Сенцово и распределительный центр в селе Косыревка).

Олег Мухин