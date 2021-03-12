Первая совместная работа Миуччи Прады и Рафа Симонса — чуть ли не самая ожидаемая женская коллекция наступившего сезона. И она удалась, несмотря то что у дизайнеров из-за изоляции времени оказалось меньше запланированного.

В принципе это сотрудничество двух талантливых и умных профессионалов и предвиделось как успешное. Стилистически, разумеется, в этой женской коллекции больше Prada. Раф Симонс прямо прокомментировал, что для него источником вдохновения был гардероб Миуччи Прады. Но в отношении к одежде у обоих больших дизайнеров есть общее. Например, любовь к напоминающей коконы верхней одежде не в диоровском, а скорее в баленсиаговском духе — тут надо вспомнить потрясающую последнюю коллекцию Рафа Симонса для Jil Sander «осень-зима 2012». И эта манера кутаться в пальто, прижимая его рукой к груди и как будто защищаясь, тоже выглядит общей. А Раф Симонс чувствуется в принтах с надписями, оказавшимися очень органичными не только на любимых им свитшотах, но и на типично прадовских складчатых юбках миди.

Любовь Симонса к логотипам явно воплотилась в обновленном прадовском логотипе — знакомый треугольник с надписью Prada стал огромными брошами у горла. То, что принт в горох превратился в круглые дыры на трикотаже, тоже похоже на идею Рафа Симонса. Новый силуэт — узкие длинные брюки и к ним узкие майки и платья-тюбики — это явно совместное творчество. А вот заматывающиеся драпировки на одежде и остроносые яркие мюли с язычками-логотипами типичны для Миуччи Прады. Вообще главное то, что коллекция получилась красивой, трогательной и очень цельной, явно созданной в полном согласии и оттого демонстрирующей нам гармонию.

Мужскую же коллекцию Prada вкупе с женской круизной делала Миучча Прада соло. Она выглядит максимально простой и прагматичной — вот деловые костюмы, вот рабочие, вот спортивные. То есть это типично прадовская база гардероба. Но при этом она конструктивна, чиста и современна.

Марина Прохорова