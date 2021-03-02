Акции Zoom взлетели на 11% после удачной отчетности

Сервис видеозвонков Zoom представил отчетность по итогам четвертого квартала финансового года, завершившегося 31 января. Показатели компании оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, в результате чего акции Zoom Video Communications взлетели на 11% сразу после публикации отчетности.

По итогам четвертого квартала выручка Zoom выросла более чем в 4,5 раза, до $882,5 млн. Аналитики, опрошенные Refinitiv, предполагали, что выручка сервиса составит $811,8 млн. Чистая прибыль выросла в 17 раз в годовом эквиваленте — с $15,3 млн, зафиксированных в начале 2020 года, до $260,4 млн. В пересчете на акцию прибыль по итогам квартала составила $0,87.

По итогам всего года выручка Zoom выросла на 326%, до $2,65 млрд, а чистая прибыль — до $671,5 млн.

Столь успешная отчетность объясняется всплеском популярности приложения для видеозвонков в начале прошлого года, когда власти многих стран мира начали вводить коронавирусные ограничения. В условиях самоизоляции люди стали гораздо чаще пользоваться мессенджерами и сервисами видеоконференций, причем как частные лица, так и бизнес. Так, количество корпоративных клиентов Zoom с более чем десятью пользователями за год увеличилось на 470%, до 467 тыс.

Кирилл Сарханянц