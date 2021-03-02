Экс-владельцу воронежского маслозавода «Эртильский» добавили срок за незаконное кредитование

Панинский райсуд Воронежской области вынес приговор бывшему владельцу завода растительных масел «Эртильский» Салиху Конакову, обвиняемому в незаконном получении 1,7 млрд руб. кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ). Суд поддержал позицию прокуратуры и по совокупности с предыдущим приговором назначил ему 4 года и 7 месяцев лишения свободы, сообщили в надзорном ведомстве.

Суд установил, что с сентября 2016 по февраль 2017 года Салих Конаков «незаконно получил от имени юрлица» кредит в Россельхозбанке за счет подачи «заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия». Бизнесмен отказался от участия в рассмотрении уголовного дела и признал вину; сейчас Салих Конаков находится в колонии в Ставропольском крае. Ранее, впрочем, господин Конаков вину в незаконном получении кредита не признавал. Представители бизнесмена подчеркивали, что кредитные договоры были обеспечены залогом в виде имущества «Эртильского» — зданий с участками, техникой и оборудованием. Залоговое имущество Россельхозбанк, по их утверждению, тогда оценил в 3,2 млрд руб. Сейчас на «Эртильском» работает группа «Благо» Аркадия Фосмана. Новый приговор вступил в силу.

Подробнее о претензиях следствия к кредитам «Эртильского» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин