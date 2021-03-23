Сегодня исполняется 52 года президенту и совладельцу компании Mercury Леониду Фридлянду

Его поздравляет генеральный директор компании Ermenegildo Zegna Джильдо Зенья:

— Дорогой Леонид, примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Это особенно праздничное для нас обоих время по двум знаменательным причинам. В первую очередь мы, разумеется, отмечаем Ваш день рождения. Вместе с тем мы готовимся праздновать 25-летие успешного сотрудничества наших компаний — Mercury и Zegna. Надеюсь на нашу скорейшую встречу, чтобы поздравить Вас лично и еще больше укрепить наши партнерские отношения!

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