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Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

Сегодня исполняется 52 года президенту и совладельцу компании Mercury Леониду Фридлянду

Его поздравляет генеральный директор компании Ermenegildo Zegna Джильдо Зенья:

— Дорогой Леонид, примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Это особенно праздничное для нас обоих время по двум знаменательным причинам. В первую очередь мы, разумеется, отмечаем Ваш день рождения. Вместе с тем мы готовимся праздновать 25-летие успешного сотрудничества наших компаний — Mercury и Zegna. Надеюсь на нашу скорейшую встречу, чтобы поздравить Вас лично и еще больше укрепить наши партнерские отношения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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