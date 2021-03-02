Банкира арестовали для Интерпола

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского. Финансист, скрывшийся от российских правоохранительных органов полтора года назад, обвиняется в особо крупной растрате. По версии следствия, он вывел из кредитного учреждения свыше 200 млн руб. путем предоставления необоснованных кредитов. Всего же по делу о растрате в «Северо-Восточном Альянсе» проходят пятнадцать его бывших топ-менеджеров и бенефициаров, ущерб от действий которых оценивается в 2,9 млрд руб.

Как рассказала “Ъ” адвокат Айяна Туйденова, представляющая интересы Василия Головинского, с ходатайством о заочном аресте в Басманный суд столицы Главное следственное управление СКР обратилось после того, как в середине февраля этого года экс-банкир был объявлен в международный розыск (в федеральном розыске он числился с осени прошлого года). Само же уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено еще летом 2019 года. В настоящий момент по нему проходит пятнадцать человек, одиннадцать из которых ранее являлись членами правления банка, а четверо — его бенефициарами. В настоящий момент следствие считает этих лиц причастными к растрате средств «Северо-Восточного Альянса» на сумму не менее 2,9 млрд руб.

Как заявил в суде представитель СКР, средства выводились из банка путем заключения договоров о заведомо невозвратных кредитах с компаниями, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, либо с фирмами, связанными с самими банкирами.

О махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, которое по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было начато сразу после отзыва у банка лицензии в августе 2017 года. Лишение банка лицензии ЦБ мотивировал тем, что «Северо-Восточный Альянс» допускал «высокорискованное кредитование заемщиков… что привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема неработающих активов… При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований о формировании резервов на возможные потери».

29 ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве кредитного учреждения, после чего Центробанк направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и СКР обращение, в котором указал на наличие в действиях руководства банка «признаков уголовно наказуемых деяний».

Как отметили в правоохранительных органах, следствию еще предстоит выяснить роль каждого топ-менеджера в растрате, но непосредственно Василию Головинскому уже вменили причинение ущерба на 200 млн руб. По версии СКР, речь идет о том, что тогдашний председатель правления банка лично подписал несколько договоров о предоставлении заведомо невозвратных кредитов.

Отметим, что, мотивируя свое ходатайство о заочном аресте банкира, следователь указал, что, находясь на свободе, экс-предправления кредитного учреждения может оказать давление на свидетелей либо согласовать показания с другими подельниками, находящимися на свободе. Также бывший банкир, по мнению СКР, может продолжить занятие преступной деятельностью путем сокрытия выведенных из банка средств или, используя свои связи в госструктурах, помешать расследованию уголовного дела.

Прокурор поддержал ходатайство следствия, а судья Евгения Николаева санкционировала заочный арест финансиста. Он будет помещен в СИЗО на два месяца с момента его задержания на территории России или выдачи его РФ иностранным государством.

Адвокат Туйденова выступала против удовлетворения ходатайства следствия. «Я являлась адвокатом по назначению и не имела возможности связаться с подзащитным, чтобы выяснить его позицию. Тем не менее я не могла согласиться со следствием и прокурором,— пояснила адвокат.— В связи с чем обратила внимание судьи на то, что в деле нет убедительных доказательств причастности господина Головинского к вменяемым ему преступлениям». При этом адвокат подчеркнула, что факт подписания председателем правления кредитных договоров еще не говорит о его умысле совершить растрату. «Прежде чем подписывается кредитный договор, его проверяют в банке на предмет обеспеченности,— заявила госпожа Туйденова.— Также в банке должны были проверить и самого заемщика на предмет платежеспособности. Однако этим должны заниматься другие работники, а не предправления. Поэтому считаю, что при заключении кредитных договоров моего клиента могли ввести в заблуждение».

Госпожа Туйденова также отметила, что следствие не представило данных о том, что банкир скрывается и что он вообще был предупрежден о необходимости явиться на допрос. «Поэтому я не исключаю, что господин Головинский не знает, что его кто-то разыскивает»,— заметила Айяна Туйденова.

Решение суда позволяет теперь российским правоохранительным органам направить материалы на банкира в Интерпол, с тем чтобы международная полицейская организация внесла его в свою разыскную базу.

В заключение госпожа Туйденова сообщила “Ъ”, что обязательно обжалует решение суда об аресте. «Я не могу согласовать данный вопрос с подзащитным,— заявила она.— Но обязана сделать все возможное для отстаивания его интересов».

Алексей Соковнин