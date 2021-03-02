Убийцей оказался садовник

Во Владимирской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек, совершенном вечером 28 февраля в Нижнем Новгороде. Жертвами 26-летнего разнорабочего-садовника стал начальник Нижегородской дирекции Горьковской железной дороги Анатолий Королев, его супруга Ольга Малахова, невестка Елена и пятилетний внук Михаил. Основной причиной расправы следствие считает ограбление: из частного дома пропали деньги и ценности. Вместе с предполагаемым убийцей пойман его знакомый, помогавший преступнику скрыться. Задержанных допрашивают следователи.

Уголовное дело об убийстве двух и более человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Следственный комитет России возбудил поздним вечером в воскресенье, когда в частном доме на улице Пушкина в поселке Кудьма под Нижним Новгородом были найдены мертвыми трое взрослых и ребенок. Тела обнаружил сосед погибших, которого отец семьи Сергей Малахов, находящийся в командировке в Белгороде, попросил проведать родственников. Ранее им не смогла дозвониться 14-летняя дочь Сергея Малахова Мария. В момент происшествия она находилась на тренировке по конному спорту, что спасло ей жизнь.

Судя по полицейским сводкам, зайдя в дом, сосед сначала увидел тело задушенного пятилетнего Михаила Малахова, а потом все место трагедии. После чего он и вызвал полицию.

Как следует из полицейских сводок и информации нижегородского СУ СКР, мальчик оказался последней жертвой преступника, предположительно им был Шарофиддин Амиров, помощник по хозяйству и садовник. Сначала он в гараже напал с ножом на 64-летнего Анатолия Королева — начальника Нижегородской дирекции Горьковской железной дороги. Его гибель “Ъ” подтвердили в ГЖД, но воздержались от комментариев.

Затем молодой человек зашел в дом и задушил его 63-летнюю супругу, пенсионерку Ольгу Малахову. После Шарофиддин Амиров зарезал 41-летнюю невестку Елену Малахову — владелицу цветочного салона. Последней жертвой стал ее пятилетний сын.

Забрав крупную сумму денег и ценности, рабочий скрылся с места преступления вместе со своими знакомыми, отметили в СК РФ. Судя по полицейским ориентировкам, мужчины отправились в сторону Москвы на Volkswagen Passat.

Автомобилем управлял ранее судимый за убийство причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы и кражи Михаил Аванесов.

Еще двумя пассажирами были ранее не судимые Армен Атабекян и Шарофиддин Амиров. По горячим следам машину остановили сотрудники дорожной полиции на 203 км трассы М-7 во Владимирской области, подозреваемых задержали около 23:00.

В понедельник задержанных доставили на допрос в нижегородское управление Следственного комитета. Следствие пока не информирует, признал ли подозреваемый вину и когда планируется выйти в суд с ходатайством об аресте.

Роман Рыскаль