С начала 2021 года спрос на жилую недвижимость в Сочи вырос на 30%

С начала 2021 года спрос на жилую недвижимость в Сочи вырос на 30% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Данные приводит агентство недвижимости Golden Brown Group.

По оценке аналитиков, высокий спрос наблюдается во всех ценовых сегментах, включая высокобюджетный.

Интерес покупателей объясняют высокой инвестиционной привлекательностью жилья в Сочи. К примеру, в одном из жилых комплексов Сириуса за полтора года средняя стоимость квадратного метра поднялась с 111,4 тыс. руб. до 263 тыс. руб. Рост составил 137 %. При этом с декабря 2020 года по февраль 2021 года стоимость выросла на 34%. В одном из комплексов апартаментов средняя цена «квадрата» с ноября 2020 года по февраль 2021 года выросла на 43,5% и продолжает расти.

Генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская отмечает, сейчас на рынок потянулась вторая волна инвесторов - профессиональные игроки, уже инвестировавшие в недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге.

Наряду с интересом покупателей эксперты прогнозируют в 2021 году рост цен на уровне 2530%.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с середины 2020 года в Сочи наблюдается ажиотажный спрос на премиальные объекты недвижимости. Продажи элитных загородных особняков увеличились на 97%, а стоимость квадратного метра в некоторых жилых комплексах доходит до 1 млн руб.

Наталья Решетняк