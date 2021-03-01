Десятисекундный ролик о Дональде Трампе продали за $6,6 млн

Коллекционер Пабло Родригес-Фрайле продал за $6,6 млн десятисекундный ролик об упавшем человеке, напоминающем Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters. Ранее коллекционер приобрел ролик почти за $47 тыс. у цифрового художника Майка Винкельманна, известного как Beeple. Ролик можно было бесплатно посмотреть онлайн в интернете.

В сгенерированном на компьютере видеоролике демонстрируется, как гигантский обнаженный человек, напоминающий Дональда Трампа, упал на землю, при этом его тело покрыто лозунгами. Оригинальность ролика, а также право собственности его владельца были подтверждены с помощью блокчейн-технологии, известной как невзаимозаменяемый токен (NFT).

Популярность технологии возросла во время пандемии из-за роста спроса на цифровые произведения искусства. Она позволяет с помощью маркировки подтверждать уникальность предмета, например доказывать эксклюзивное право на имя кошелька с криптовалютой. Площадка для торговли такими токенами OpenSea объявила, что в феврале 2021 года было заключено сделок на $86,3 млн, в то время как в январе того же года — всего $8 млн. В прошлом году продажи составляли около $1,5 млн в месяц.

Евгений Федуненко