01 марта, понедельник
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Бывший замглавы Перми готовится возглавить ДЮЦ «Здоровье»

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, в администрации Перми готовится распоряжение о назначении руководителем МАУ ДЮЦ «Здоровье» Людмилы Гаджиевой. Ее назначение может состояться в начале марта. Ожидается, что нынешний руководитель учреждения Александр Богачев останется в ДЮЦ на посту заместителя директора.

МАУ ДЮЦ «Здоровье» управляет крупнейшим оздоровительным комплексом в Кировском районе — «Прикамье».

Напомним, бывший замглавы Перми Людмила Гаджиева в начале года написала заявление об увольнении. В мэрии Перми она курировала образование и спорт. Новым замглавы Перми, курирующим социальные вопросы, стал Алексей Грибанов, ранее вице-спикер Пермской гордумы.

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