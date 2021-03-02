Парковки отправляют на тестирование

Первая из 119 парковок, которые «Мегафон» планирует запустить в Нижнем Новгороде в 2022 году, может заработать в тестовом режиме уже в этом году. В качестве пробной территории чиновники и ПАО «Мегафон» предлагают задействовать улицу Рождественскую. В мэрии предлагают в период тестовой работы не брать штрафы за нарушение правил парковки. В «Мегафоне» называют процесс выставления штрафов важным элементом работы всей системы платных парковок и уверены, что отказываться от него не стоит. Депутаты настаивают, что параллельно с платными парковками нужно развивать перехватывающие.

ПАО «Мегафон» предлагает в 2021 году запустить в тестовом режиме работу платной парковки на улице Рождественской. Об этом “Ъ-Приволжье” рассказал директор регионального отделения компании Максим Бартыков по итогам дискуссии о запуске платных парковок, организованной Общественной палатой Нижнего Новгорода. Максим Бартыков пояснил, что в пользу улицы Рождественской в качестве экспериментальной площадки говорит то, что она будет активно задействована во время празднования 800-летия Нижнего Новгорода — это позволит провести тестирование при максимальных нагрузках.

В ходе обсуждения первый заместитель главы города Илья Штокман напомнил, что первая попытка запустить платную парковку на Рождественской была предпринята еще в 2016 году, но успехом она не увенчалась. Тогда нарушения стоянки автомобилей фиксировались, передавались в инспекцию административно-технического надзора, но она не могла выставить штрафы, поскольку не имела доступа к персональным данным нижегородцев. «Сейчас можно было бы запустить там платную парковку в тестовом режиме, чтобы отладить работу оборудования.

Оплата пока может осуществляться водителями на добровольной основе. Штрафовать их на этом этапе не обязательно»,— предложил чиновник.

Однако Максим Бартыков считает, что отказываться от взимания платы или штрафов при тестировании системы нельзя: «Если не включить какой-то из элементов в процесс тестирования, невозможно будет испытать всю систему в полном объеме. А штрафы являются важнейшим элементом этой системы. Одна улица — это буквально 1% от всего проекта. Это не принесет какого-то глобального негатива. Тем более что на Рождественской система платных парковок и штрафов уже создавалась. Мы, по сути, не делаем ничего нового. Мы просто возвращаем на Рождественскую сервис, который там уже существовал и к которому люди привыкли». Свое предложение оператор уже озвучил администрации города и теперь ждет ее решения.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в рамках концессионного соглашения с мэрией «Мегафон» создает в Нижнем Новгороде систему платных парковок на 7,4 тыс. мест. 119 платных парковок должны появиться на центральных улицах города. В течение 12 лет город должен получить от платных парковок 3 млрд руб. Сейчас три платных парковки на площади Горького, у Центра международной торговли и на площади Революции (Московский вокзал) приносят в бюджет города в общей сложности 30–40 тыс. руб. в день. Изначально планировалось, что платные парковки заработают в Нижнем Новгороде в начале 2020 года, но по решению губернатора из-за пандемии коронавируса старт программы перенесли на 2022 год. Объем инвестиций в проект со стороны ПАО «Мегафон» превысит 200 млн руб. Еще 500 млн руб. за 12 лет действия концессионного соглашения уйдет на оперативные расходы.

На заседании Общественной палаты Институт проблем социального управления представил данные соцопроса о введении платных парковок. Положительно эту идею оценивают 5,5% горожан, еще 6,1% согласны на введение платных парковок при условии, что будет хорошо работать общественный транспорт, 21,4% — если собранные средства будут тратиться на ремонт и строительство дорог, 4,5% — если будут созданы хорошие перехватывающие парковки, позволяющие оставить машину за пределами городского центра.

В общей сложности за введение платных парковок высказались 37,5% респондентов. Отрицательно к нововведению относятся 38,9% опрошенных горожан.

Еще 23,6% заявили, что им все равно. При этом пересесть на общественный транспорт после введения платных парковок готовы 10,5% опрошенных, 28,1% не намерены этого делать, а 40% и так им пользуются регулярно.

Илья Штокман считает, что жителям города необходимо понять, что деньги, собранные с платных парковок, «никто себе в карман не положит, а они пойдут на развитие дорожной сети». «Если мы хотим ходить по чистым, освещенным и безопасным улицам, за это надо понемножку платить. Деньги из воздуха не берутся. Хотят горожане, чтобы город обеспечивал их потребности, — значит им самим нужно чем-то пожертвовать. Вопрос в том, как это ввести правильно и безболезненно. Недовольные будут всегда, но наша задача сейчас как-то уменьшить их число, предложив какой-то сервис и объяснив, куда тратятся деньги», — заявил чиновник.

Глава транспортного комитета областного заксобрания Владимир Солдатенков уверен, что вместе с платными парковками в центре Нижнего Новгорода нужно вводить и платные перехватывающие парковки в удаленных районах города, на которых нижегородцы смогут оставлять машину, чтобы продолжить путь в деловой центр на общественном транспорте. По данным мэрии, уже идут переговоры с «Мегафоном» о создании вокруг городского центра сети таких парковок закрытого типа.

«На перехватывающие парковки должны быть совершенно другие тарифы, как и цены на проезд в общественном транспорте для нижегородцев оставивших на них машины.

Они должны стимулировать людей оставить свои машины у пересадочных узлов. Принятие решений по этому направлению необходимо ускорить. Земля в городе кончается, в районе линий метрополитена найти подходящие участки уже очень сложно. Пока у города нет ни документов, ни мест для организации перехватывающих парковок»,— подытожил глава комитета.

Андрей Репин