В Екатеринбурге по обвинению в педофилии арестовали 83-летнего тренера по теннису

Чкаловский районный суд Екатеринбурге по обвинению в педофилии арестовал на два месяца 83-летнего детского тренера по теннису, заслуженного мастера спорта СССР Николая Ражева.

Как рассказала “Ъ-Урал” адвокат господина Ражева Юлия Бузуева, поводом для возбуждения уголовного дела стал конфликт между тренером и 10-летней девочкой. 18 февраля девочка, которой мама запрещала заниматься настольным теннисом по причине того, что записала дочь в секцию плавания, пришла на тренировку к Николаю Ражеву вместе с одноклассниками. Мужчина отказал ей в участии в тренировке по причине отсутствия у нее медицинской справки и заявления о записи на занятия. После того, как девочка начала мешать проводить урок, господин Ражев выгнал ее.

По словам адвоката, придя домой, девочка сказала маме, что тренер к ней приставал, из-за чего родители написали заявление в полицию. После ряда допросов следователь Чкаловского СО СУ СКР заявил, что если Николай Ражев признает вину, то дело закроют. В противном случае ему угрожали «снять шнурки и отправить в тюрьму для выяснения обстоятельств». В результате господин Ражев под диктовку следователя написал признание, подтвердив версию ребенка.

«Когда следователь, ранее разъяснявший мне, что дело после такой бумаги будет прекращено, объявил о моем задержании, и что теперь я поеду в СИЗО, я попросил его вернуть эту бумагу обратно, чтобы я сначала, все-таки, позвонил сыну и уточнил, правильно ли я делаю. Но следователь отказался мне ее возвращать. И тут я понял, что следователь обвел меня вокруг пальца», — приводит слова арестованного его адвокат.

Защита отмечает, что о невиновности Николая Ражева заявляют как преподавательский состав, так и учащиеся школы, в которой он работал тренером. Господин Ражев является заслуженным мастером спорта СССР по спортивному ориентированию, более одиннадцати лет возглавлял Свердловскую областную федерацию спортивного ориентирования. Имеет ряд городских, региональных и общероссийских наград.