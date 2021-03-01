Максим Забелин назначен вице-премьером правительства Башкирии

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назначен вице-премьером правительства региона. Об этом сегодня на совещании заявил Радий Хабиров. Господин Забелин будет курировать вопросы демографии, здравоохранения, организации медицинской помощи населению, государственной семейной и социальной политики, труда и занятости населения.

До сегодняшнего дня этими вопросами занималась Ленара Иванова, совмещавшая пост министра семьи, труда и соцзащиты населения с постом вице-премьера. По указу главы региона, госпожа Иванова освобождается от этой должности и остается в статусе министра.

Решение о кадровых изменениях Радий Хабиров объяснил необходимостью бороться со смертностью.

Анна Соколова