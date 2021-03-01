Данные пользователей сервисов VPN попали в открытый доступ

В интернет попала база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для операционной системы Android, обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews. Это сервисы GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. Утечка затронула в том числе пользователей из России.

В базе, с которой ознакомился “Ъ”, есть адреса электронной почты, логины и пароли, данные о странах и другая информация. Мошенники могут использовать эти данные для фишинга и хакерских атак.

Это не первая подобная утечка. В июле 2020 года пользователи SuperVPN попали в открытый доступ в рамках масштабной утечки.

Подробности — в материале “Ъ” «Анонимность здесь не приложима».