Сегодня исполняется 57 лет председателю советов директоров Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрию Пумпянскому

Его поздравляет директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова:

— Уважаемый Дмитрий Александрович! От лица сотрудников и подопечных фонда «Подари жизнь» поздравляю Вас с днем рождения! Благотворительный проект «Екатерининская ассамблея», в работе которого Вы столь активно участвуете, уже много лет играет важную роль в деле поддержки тяжелобольных детей. За последние несколько лет оказана помощь в масштабной реконструкции центра трансплантации костного мозга Областной детской клинической больницы города Екатеринбурга, а также в адресной оплате дорогостоящего лечения детей и совсем молодых взрослых. И сейчас Вы не забываете о проблемах этой клиники и ее пациентов. Благотворительная помощь позволяет детям получать самую точную диагностику, самое лучшее лечение и самые высокие шансы на выздоровление. Спасибо Вам! Мы желаем Вам здоровья и благополучия!

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