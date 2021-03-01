Главные новости к утру 1 марта

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что может решиться победить демократов «в третий раз». В своем первом выступлении перед публикой он раскритиковал политику Джо Байдена и представителей Демократической партии. В частности, он заявил, что она поставит США в энергетическую зависимость от России и стран Ближнего Востока.

Суд в Хабаровске арестовал Дмитрия Пашова, которого Forbes называл самым богатым госслужащим России. Депутата Сахалинской областной думы и владельца ООО «Монерон» заключили под стражу до 26 апреля. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов сообщил, что господина Пашова обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Bloomberg включил Россию в число стран, в которых дальнейший рост цен на продовольствие может привести к протестам. В числе других стран из списка «горячих точек» агентства — Турция, Индия, Бразилия и Нигерия. После выхода аналитики Минэкономики назвал ее спекулятивной, а Минсельхоз заявил об отсутствии оснований для «скачкообразного повышения» цен.

Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус». Лучшими фильмами по версии жюри стали «Земля кочевников», «Борат-2», «Душа» и «Минари», лучшими сериалами — «Корона», «Шиттс Крик» и «Ход королевой».

О предстоящих событиях 1 марта — в материале “Ъ”.