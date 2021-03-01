РБК: «Мир» запретит пополнение иностранных кошельков своими картами

Платежная система «Мир» с 27 апреля будет отклонять переводы средств с карт системы на иностранные электронные кошельки, сообщает РБК со ссылкой на источники в платежном рынке. По их сведениям, платежная система уведомила банки об изменении. Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердил введение ограничения.

«В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств... вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков»,— приводит РБК цитату из технического бюллетеня. По словам представителя НСПК, мера направлена на «снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов».

ВТБ и Газпромбанк подтвердили изданию получение бюллетеня. Представитель Газпромбанка заявил, что массово подобные операции через банк не проходят.

В декабре 2020 и январе 2021 года электронным кошелькам Qiwi и «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») запретили проводить платежи в адрес иностранных интернет-магазинов. Это привело, в частности, к сокращению доступных методов платежа на магазине AliExpress. В конце декабря также был принят закон, обязывающий с 1 июля 2021 года сообщать налоговым органам об использовании иностранных электронных кошельков в случае переводов от 600 тыс. руб. в год.

О регулировании рынка электронных кошельков — в материале “Ъ” «В здравом уме и твердой памятке».