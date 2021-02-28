«Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра, которая проходила в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2.

Голы забили: Магомед-Шапи Сулейманов (12), Реми Кабелла (86) — Рафал Августиняк (52, 59). Игрока «Краснодара» Игоря Смольникова удалили с поля на 35-й минуте за вторую желтую карточку.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (31 очко). «Урал» находится на 12-й строчке (22). Лидеры — «Зенит» (42), ЦСКА (37) и «Сочи» (36).