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В Таиланде 16 человек пострадали на протестах у резиденции премьера

В Таиланде прошла антиправительственная демонстрация у резиденции премьера Праюта Чан-Оча. Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Пострадали не менее 16 человек, передает Thai PBS.

Резиденцию премьера оградили контейнерами и колючей проволокой. По данным телеканала, были задержаны несколько человек, которые кидали в полицию камни, бутылки и петарды. Столкновения продолжались несколько часов.

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