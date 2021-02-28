В Таиланде 16 человек пострадали на протестах у резиденции премьера

В Таиланде прошла антиправительственная демонстрация у резиденции премьера Праюта Чан-Оча. Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Пострадали не менее 16 человек, передает Thai PBS.

Резиденцию премьера оградили контейнерами и колючей проволокой. По данным телеканала, были задержаны несколько человек, которые кидали в полицию камни, бутылки и петарды. Столкновения продолжались несколько часов.