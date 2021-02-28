Правительство Британии вложит до £375 млн в технологичные стартапы

Правительство Великобритании намерено создать фонд, деньги из которого будут направляться на скупку долей во многообещающих технологических стартапах страны. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times. Фонд на £375 млн станет частью бюджета Великобритании, который будет представлен в среду, 3 марта.

Деньги из фонда будут выделяться на покупку акций тех стартапов, чьи разработки могут помочь Великобритании занять лидирующее положение на мировом рынке высоких технологий, которым, однако, нужна финансовая помощь для расширения своего бизнеса.

Как отмечает газета, каждая инвестиция будет варьироваться в пределах десятков миллионов фунтов. При этом потраченные суммы будут эквивалентны вложениям частных инвесторов в эти же стартапы. А значит, скорее всего, речь будет идти о вложении средств в небольшое количество крупных компаний.

Кирилл Сарханянц