Уоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал покупать акции

Один из богатейших людей в мире, гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опубликовал послание акционерам, которое он пишет ежегодно с 1965-го. В своем письме бизнесмен рассказал о вырученных $11 млрд от продажи компанией части акций Apple, выступил против покупки облигаций и призвал вкладывать в акции.

В начале письма (.pdf) господин Баффет комментирует финансовые показатели Berkshire Hathaway: в 2020 году компания заработала $42,5 млрд. В эту сумму входят $21,9 млрд операционной прибыли, $4,9 млрд дохода от прироста капитала и $26,7 млрд нереализованного прироста капитала в принадлежащих компании акциях. Миллиардер также пожаловался на $11 млрд убытка, полученного «от списания стоимости нескольких дочерних и подконтрольных предприятий».

Далее Уоррен Баффет рассуждает о том, что Berkshire Hathaway часто называют конгломератом, что является «отрицательным термином», применяемым к холдингам, которые владеют «мешаниной из не связанных между собой предприятий». По словам бизнесмена, это лишь отчасти правдиво. Он отмечает, что они вместе с вице-президентом компании Чарли Мангером хотят, чтобы у принадлежащей Berkshire Hathaway группы предприятий были «хорошие экономические характеристики и хороший менеджмент».

После этого бизнесмен касается темы инвестиций — по его мнению, «для облигаций сейчас не место». Он рассказал, что доходность 10-летних облигаций Минфина США за 20 лет рухнула на 94%: с 15,8% в 1981 году до 0,93% в 2020-м. «Инвесторов с фиксированным доходом во всем мире — будь то пенсионные фонды, страховые компании или пенсионеры — ждет безрадостное будущее»,— убежден господин Баффет.

Более позитивно он высказался об инвестировании в акции. По его словам, «владение акциями — это игра с позитивной суммой». «Терпеливая и рассудительная обезьяна, собравшая портфель (акций.— “Ъ”) с помощью метания 50 дротиков в мишень, на которой перечислены компании из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала»,— считает Уоррен Баффет.

В конце письма он сообщил о запланированном на 1 мая годовом собрании акционеров Berkshire Hathaway. Оно впервые состоится в Лос-Анджелесе, тогда как до этого мероприятие проводили в Небраске, где находится штаб-квартира компании.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index Уоррен Баффет занимает седьмую строчку. Его состояние оценивается в $92,7 млрд.