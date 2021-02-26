Здоровый интерес

На фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае значительно вырос интерес предпринимателей к медицинским франшизам, в частности к открытию пунктов лабораторной диагностики. По итогам 2020 года количество запросов на такие проекты увеличилось в два-три раза. По оценкам экспертов, пик наблюдался в августе — сентябре, когда спрос на медицинские франшизы увеличился на 48 процентов. Внимание к этому виду бизнеса можно объяснить несколькими факторами, в частности минимальными вложениями и быстрым возвратом инвестиций.



Сегодня на территории Краснодарского края работают порядка десяти частных федеральных лабораторных сетей, которые действуют по франшизе. Одними из лидеров рынка являются диагностические лаборатории «Инвитро», «Хеликс», «Гемотест», KDL с развитой сетью офисов и пунктов приема анализов. Новым игроком на региональном рынке в 2020 году стала лаборатория LabQuest. Под этим брендом в настоящий момент функционируют два филиала в Новороссийске.

Эксперты отмечают, что, несмотря на высокую конкуренцию на рынке лабораторно-диагностических услуг, в 2020 году в Краснодарском крае спрос на медицинские франшизы увеличился в два-три раза. «Анализ показал, что в Краснодарском крае в 2020 году было два всплеска интереса к медицинским франшизам: в апреле, когда спрос вырос на тридцать процентов от стандартных показателей, и в августе — сентябре, когда спрос увеличился на 48 процентов»,— рассказывает “Ъ-Кубань” Анна Рождественская, руководитель каталога франшиз Franshiza.ru. Двукратное увеличение запросов на покупку франшизы отмечают и в ведущих медицинских лабораториях, представленных на территории края.

«Спрос на франшизы всегда следует за потребительским спросом. Те товары и услуги, которые популярны в данный момент времени, проецируются на спрос на франчайзинговом рынке»

«Спрос на франшизы всегда следует за потребительским спросом. Те товары и услуги, которые популярны в данный момент времени, проецируются на спрос на франчайзинговом рынке,— объясняет госпожа Рождественская. — Безусловно, во время кризиса покупатели были сосредоточены на удовлетворении базовых потребностей: продукты, здоровье, лекарства. Бизнес спешил эти потребности закрыть. Кроме того, спрос инвесторов сместился в сторону более бюджетных франшиз с инвестициями до 1,5 млн руб. Большинство франшиз аптек и медицинских лабораторий как раз находятся в этом ценовом коридоре».

Франчайзи карантинного периода

По словам участников рынка, интерес к медицинским франшизам проявляют абсолютно разные категории инвесторов, начиная от новичков в бизнесе и заканчивая опытными франчайзи.

По словам Анны Рождественской, средний возраст ключевых инвесторов составил 45 лет. «Большинство из них в кризис остались без работы либо почувствовали себя уязвимыми. Они рассматривают франчайзинг как вариант старта бизнеса. Мы фиксируем увеличение среднего возраста покупателя. Среди ищущих франшизу стало очень много арендодателей. В кризис многие арендаторы съехали, и владельцы помещений готовы открывать небольшой бизнес. Часто их помещения не подходят для классической торговли — продажи одежды, обуви, детских товаров и пр.»,— рассказывает Анна Рождественская.

«Мы выделяем несколько типов потенциальных франчайзи,— рассказала Дарья Горякина, заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс». — Во-первых, это люди, которые хотят уйти из найма. У них есть опыт, накопленные инвестиции и желание попробовать собственные силы. Во-вторых, это бывшие клиенты «Хеликса», которые попробовали нашу услугу: сервис превзошел их ожидания — и они решили открыть франшизу. В-третьих, это инвесторы, у которых есть свободные деньги и которые хотят открыть бизнес». По словам генерального директора ООО «Инвитро-Ростов-на-Дону» Марата Абдуллаева, бизнес интересен как начинающим предпринимателям, так и состоявшимся.

Среди ищущих медицинскую франшизу стало много арендодателей, оставшихся в кризис без арендаторов Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Место под солнцем

Сегодня в каждом крупном городе Краснодарского края можно найти несколько медицинских лабораторий различных брендов, многие расположены по соседству. Этот факт не снижает интерес инвесторов к данному направлению бизнеса, напротив, многие заявляют, что Краснодарский край является приоритетным регионом для развития.

«Пандемия еще раз доказала, что инвестиции в медицину будут оправданны всегда. В лабораторной службе «Хеликс» количество заявок на покупку франшизы по итогам 2020 года выросло в 2,2 раза в сравнении с 2019 годом,— говорит госпожа Горякина. — В 2020 году розничная сеть «Хеликс» увеличилась на шестнадцать процентов, в том числе компания открыла восемь франчайзинговых точек на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, первые центры компании были открыты в Анапе и Сочи».

Стабильность продаж под брендом «Инвитро» на территории Кубани отмечает Марат Абдуллаев. «Несмотря на тяжелые последствия для экономики, сложившиеся в связи с пандемией коронавирусной инфекции, в 2020 году количество открытий франчайзинговых офисов «Инвитро» на территории Краснодарского края не изменилось. Более того, наблюдалось увеличение запросов на франшизу в Краснодарском крае»,— рассказывал “Ъ-Кубань” представитель компании, не называя точную цифру открывшихся офисов.

Он объясняет тенденцию тем, что в условиях пандемии COVID-19 медицинский бизнес пострадал в меньшей степени, так как услуги данной сферы имеют стабильный спрос. Кроме того, последствием пандемии стало увеличение востребованности исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Бизнес на крови

По словам экспертов, опрошенных “Ъ-Кубань”, срок окупаемости франшизы лабораторного центра в среднем составляет около года при минимальной стартовой сумме вложений менее миллиона. Поэтому нередки случаи, когда инвесторы открывают небольшой пункт приема анализов, но вскоре масштабируют бизнес.

«Порог входа на рынок зависит прежде всего от региона, в котором предприниматель планирует открыть диагностический центр, численности населения в нем и формата розничной точки,— говорит Дарья Горякина. — Сумма стартовых вложений для партнеров «Хеликса» начинается от семисот тысяч рублей. Речь идет о небольшом центре, который предоставляет услуги только лабораторной диагностики, в городе с численностью населения до ста тысяч человек. Если предприниматель хочет открыть центр в мегаполисе или городе-миллионере, то в среднем вложения составят от двух до 3,2 миллиона рублей. В таком центре предполагается предоставление услуг не только лабораторной диагностики, но и врачебных и инструментальных».

Средний срок окупаемости, по словам собеседницы “Ъ-Кубань”, при минимальных инвестициях составляет шесть — девять месяцев, при инвестициях в 3,2 млн руб. — шестнадцать месяцев. «Для Краснодара сумма инвестиций в открытие диагностического центра «Хеликс» начинается от двух миллионов рублей, срок их возврата в среднем составит около четырнадцати месяцев»,— подчеркивает госпожа Горякина.

Для открытия медицинского офиса в небольшом населенном пункте необходимо 1—1,5 млн руб. Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По ее словам, успех в бизнесе, открытом по модели франчайзинга, зависит не только от бренда и разработанной бизнес-модели старшего партнера, но и от самого франчайзи-партнера: «Ошибочно полагать, что покупка франшизы — это стопроцентная гарантия успеха и партнеру ничего не надо делать, а деньги будут приходить сами по себе. Бизнес по франшизе требует столько же усилий, сколько и собственный. Безусловно, «Хеликс» на протяжении всей работы центра оказывает своим партнерам мощную консалтинговую поддержку, но франчайзи также нужно принимать активное участие в развитии бизнеса, чтобы он был эффективным. У лабораторной службы «Хеликс» много хороших примеров, когда партнеры выходили на самоокупаемость уже с первого месяца работы, а полный возврат инвестиций осуществляли за шесть — девять месяцев. Как правило, это партнеры, с которыми мы работаем как одна команда, которые горят своим делом и активно его развивают. Это абсолютно разные города и регионы: как миллионеры, так и небольшие населенные пункты».

«Порог входа на рынок зависит прежде всего от региона, в котором предприниматель планирует открыть диагностический центр, численности населения в нем и формата розничной точки»

Марат Абдуллаев говорит, что в среднем доходность франчайзи «Инвитро» составляет 12—15 процентов от выручки медицинского офиса, при этом инвестор получает сто процентов выручки от дополнительных услуг, не входящих во франшизу (например, УЗИ, ЭКГ), а также от процедуры взятия биоматериала. Проходимость медицинских офисов — от пятнадцати до ста пятидесяти человек ежедневно.

«Для открытия медицинского офиса по программе «Городок», которая подразумевает открытие в небольшом населенном пункте и только процедурного кабинета, необходимо 1—1,5 млн руб. Если рассматривать офис по программе «Стандарт», которая рассчитана на города с населением от ста тысяч жителей и на открытие не только процедурного, но и гинекологического кабинета, то потребуется 2,3—3,7 млн руб. В среднем срок открытия медицинского офиса составляет четыре — шесть месяцев. При согласовании помещения «Инвитро» представляет расчет экономических показателей для предложенного помещения»,— отмечает представитель компании.

Дальше — больше

Участники рынка единогласно заявляют, что повышенный спрос на медицинскую франшизу будет наблюдаться в течение всего 2021 года. При этом они не берутся ответить на вопрос, сколько лабораторий необходимо для полного удовлетворения спроса потребителей лабораторно-диагностических услуг в Краснодарском крае.

По их мнению, инвестировать в медицинскую франшизу привлекательно, так как не требуется значительных капиталовложений при достаточно быстрой окупаемости.

Намерения развивать розничную сеть в Краснодарском крае в 2021 году есть у компании «Хеликс». В планах открыть в регионе более пятнадцати диагностических центров. «В текущем году мы прогнозируем еще больший интерес со стороны предпринимателей к покупке франшиз в сфере медицинских услуг. Востребованными окажутся франшизы компаний, которые будут успешно развивать свою технологическую составляющую: предлагать сильные IT-сервисы, дистанционные форматы взаимодействия с клиентами, телемедицинские технологии. Стоит отметить, что в целом пандемия значительно ускорила развитие дистанционных услуг. «Хеликс» в 2021 году продолжит развивать дистанционный формат обслуживания клиентов и выводить на рынок новые информационные сервисы»,— заявили в компании.

На дальнейшее развитие франчайзинговых программ рассчитывают и другие участники рынка.

Наталья Решетняк