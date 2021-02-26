ПАО «ТНС энерго НН» обанкротило Василия Ситдикова за долг в 736 млн рублей

После длительных судебных разбирательств арбитражный суд удовлетворил иск ПАО «ТНС энерго НН» к своему бывшему управляющему директору Василию Ситдикову, с которого энергосбытовая компания ранее взыскала 736,8 млн руб. убытков. Напомним, что на бывшего сотрудника была возложена финансовая ответственность за налоговую недоимку и штрафы гарантирующего поставщика. При этом господин Ситдиков вплоть до Верховного суда РФ пытался доказать, что он не может отвечать по долгам нижегородского гарантирующего поставщика, так как в период налоговых претензий все управленческие решения принимались не им, а управляющей компанией «ТНС энерго». Из России бывший менеджер уехал, опасаясь ареста за неоплату крупной суммы взысканных убытков, которые он считал необоснованными.

При этом Василий Ситдиков сам подавал иск на свое банкротство, признавая обязательства в сотни миллионов рублей перед супругой по брачному контракту. Однако арбитражный суд отклонил его заявление, и признал обоснованным заявление «ТНС энерго НН», введя процедуру реализации имущества должника. Речь идет в первую очередь о принадлежащей Василию Ситдикову доле в 10% уставного капитала ООО «Редитекс», ранее оцененной более чем в 900 млн руб. Это общество является юридической оболочкой сельхозпредприятий, входящих в агрохолдинг «АФГ Националь» арестованного акционера группы «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова и его управленцев.

Василий Ситдиков в разговоре с «Ъ-Приволжье» посетовал, что контролирующие «ТНС энерго НН» лица его «опять кинули». По словам должника, со сбытовой компанией давно шли переговоры о мировом соглашении: в обмен на долю в АФГ «Националь» прекращаются все судебные разбирательства и уголовное преследование. Проект мирового был подписан еще летом, однако из-за неявки представителей кредитора суд не смог его утвердить. Поэтому автоматически была введена процедура банкротства по заявлению «ТНС энерго НН», рассказал Василий Ситдиков, считающий, что мирный процесс кем-то был сорван умышленно.

Иван Сергеев