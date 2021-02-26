Airbnb увеличила убыток в 2020 году до $4,6 млрд

Онлайн-сервис аренды жилья Airbnb в четверг опубликовал отчетность за четвертый квартал и весь 2020 год — это первая отчетность с момента IPO сервиса в декабре. В четвертом квартале выручка Airbnb снизилась на 22%, до $859 млн, притом чистый убыток оказался намного больше, чем в тот же период 2019 года,— $3,9 млрд против $352 млн. Это связано не в последнюю очередь с существенными издержками, связанными с IPO,— они составили $2,8 млрд. За год в целом выручка Airbnb снизилась на 30%, до $3,4 млрд, а чистый убыток составил $4,6 млрд против $674 млн в 2019 году.

Компания прогнозирует, что в первом квартале ее выручка снизится, но снижение будет менее существенным, чем в предшествующем квартале. Airbnb не стала делать прогнозы на год в целом «с учетом сложности определения темпов вакцинирования и влияния этого на желание путешествовать». В прошлом году компания, столкнувшаяся с существенным падением спроса на бронирование, старалась развивать локальный туризм, предлагая людям экскурсии, гостевые дома и т. д. в их же городе или регионе.

В декабре Airbnb провела IPO, в ходе которого ее стоимость была оценена более чем в $100 млрд.

Яна Рождественская