В России появилась Федерация креативных индустрий

В России создана Федерация креативных индустрий, рассказали "Ъ" в комитете Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности. Первое заседание ее учредителей состоялось 24 февраля.

В федерацию вошли более 20 профессиональных организаций, творческих союзов и компаний креативного бизнеса, в том числе, Роскультцентр, МХАТ им. М. Горького, Институт национальных проектов, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциация анимационного кино России и Ассоциация IPChain.

Федерация планирует создать колл-центр для оказания помощи и консультаций творческим предпринимателям, а также запустить информационный онлайн-портал для представителей креативных индустрий.

В среднем в мире креативные индустрии создают 6,6% ВВП, в развитых странах — от 10% до 12%, отметил член правления Федерации креативных индустрий, учредитель Института национальных проектов Александр Аузан. В России, по его словам, этот показатель едва достигает 2% ВВП.

Юлия Степанова