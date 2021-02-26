Магнитогорцу, откусившему ухо охраннику, дали 2,5 года колонии

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор горожанину, который откусил часть уха сотруднику частного охранного предприятия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, преступление произошло в феврале 2019 года на крыльце одного из заведений на улице Комсомольской в Магнитогорске. Пьяный горожанин, «испытывая неприязненные отношения» к прибывшему по вызову охраннику предприятия «Щит», обругал его нецензурной бранью и несколько раз ударил по голове. Сотрудник ЧОП схватил гражданина, пытаясь его утихомирить, но магнитогорец, освобождаясь от захвата, откусил часть уха охраннику. Частичная травматическая ампутация ушной раковины согласно, заключению эксперта, является неизгладимым телесным повреждением.

Ленинский районный суд Магнитогорска признал 29-летнего горожанина виновным по п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица). Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также судом удовлетворил иск потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 400 тыс. руб. Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали: признание вины, малолетний ребенок, положительные характеристики, состояние здоровья и молодой возраст подсудимого. Отягчающим – совершение преступления в состоянии опьянения. Приговор не вступил в законную силу.