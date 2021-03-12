Прекрасная эпоха и немного грязи

Французский Canal+ (в России — «Амедиатека») показал исторический сериал «Парижская полиция 1900», где наконец-то реализуется весь живописный потенциал belle epoque, бульварщина ловко уживается с историей политики и повседневности, а все вместе остается увлекательным детективом

Удивительно, что этого не случилось раньше. Викторианскую Англию телевидение за последние 20 лет изъездило вдоль и поперек — причем преуспели в этом не только англичане,— но французы почему-то не торопились сочинять сериалы на материале своей «прекрасной эпохи» — а ведь какая фактура пропадала! Это становится очевидно с первых кадров нового сериала, сценарий которого написал Фабьен Нури, автор недавно экранизированного графического романа «Смерть Сталина».

В зачине «Парижской полиции 1900» в изобретательной манере пересказывается фривольный исторический анекдот: мол, президент Франции Феликс Фор умер в феврале 1899 года от инсульта во время любовных утех с дамой полусвета Маргерит Стенель. Эта самая мадам Стенель (Эвелин Брошу) теперь осталась не у дел, но применение ее талантам скоро найдет комиссар Пьюбаро (Патрик д’Асумсао) из парижской Сюрте. Этот хитрый и изворотливый тип вербует в число своих соглядатаев и доносчиков уголовный элемент, всякую шушеру с парижского дна — так повелось с момента основания в полиции этого особого подразделения. В отличие от него, честный служака комиссар Кошефер (Александр Троки) действует в рамках закона: тщательно собирает улики, использует поставленный на службу полиции научный метод описания преступников «бертильонаж» и посылает по следу подозреваемых простодушного до наивности полицейского Антуана Жуэна (Жереми Лаэрт). Оба расследуют жуткое преступление: из Сены выловлен чемодан с расчлененным трупом девицы, след ведет на скотобойню, где всем заправляет ярый антисемит и редактор газеты «Антиеврей» Жюль Герен (Юбер Делаттре). Вместе со своей кликой Герен протестует против пересмотра дела Дрейфуса и замышляет государственный переворот. Дабы обеспечить спокойствие в столице и не дать ей погрузиться в междоусобицу и погромы, новым префектом назначен незаурядный управленец Луи Лепин (Марк Барбе).

Итак, в наличии тут хорошо проработанный исторический фон, который создатели сериала на все отпущенные им 2 млн евро на серию расцветили декадентскими узорами. Тут и непременные завтраки на траве на фоне отменно импрессионистского пруда, и сеансы столоверчения в логове антисемитов, и ужасы парижских трущоб, где всякая гулящая женщина больше всего на свете боится очутиться в безнадежной тюрьме Сен-Лазар. А еще жеманные чаепития светских дам, которые носят с собой шприцы в бархатных футлярах, чтобы, задрав юбку чуть выше чулка, уколоться недавно поступившим в свободную продажу героином. Этим занятием не гнушается даже жена префекта, что и заведет ее однажды в ужасную ловушку коварного двурушника Пьюбаро. Физиология повседневной жизни столетней давности во всем ее безобразии и прелести выписана с таким знанием дела, что куда там викторианским страшилкам: по части всего чувственного, запретного, живописного и с гнильцой французы, как всегда, на высоте.

При этом не оставляет ощущение, что читаешь учебник французской истории: речь в сериале идет о неудавшемся мятеже Герена, когда он заперся со своими людьми на улице Шаброль и больше месяца выдерживал осаду Лепина. Волнения вокруг дела Дрейфуса авторы сериала показали совершенно с другой стороны и с иными живописными подробностями, чем это сделал в своем недавнем фильме Роман Полански. Да еще ухитрились ловко вписать в исторический сюжет мрачный детектив про расчлененных девиц. Половина персонажей густонаселенного сериала — исторические лица: на антисемитском сборище устраивает драку боевой анархист Себастьян Фор, честный полицейский Жуэн крутит роман с первой во французской истории женщиной, выступавшей в суде в качестве адвоката, Жанной Шовен, а в префектуре нелепо суетится горе-эксперт Бертильон, сыгравший печальную роль в деле Дрейфуса. Некоторые актеры ужасно похожи на прототипов (собственно сам префект Лепин и его заклятый враг Жюль Герен будто сошли со старых черно-белых фотографий). Грамотное следование исторической канве не мешает создателям этого зрелища добавить в него изрядную долю бульварщины, но в то же время не дает превратить его в жанр «сказочной дурнины», какую, например, без зазрения совести состряпали немцы и австрийцы в недавнем сериале «Фрейд». Безумного полета фантазии от французов мы тут не дождались — его вытеснил исторический ликбез, зато костюмы и весь вещественный мир belle epoque представлены в кадре щедро и со знанием дела. С таким капиталом за душой сериал вполне помещается в нишу качественных костюмных зрелищ — где-то между «Улицей Потрошителя» и «Алиенистом».

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