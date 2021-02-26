Систему распознавания усталости водителей установили в казанских автобусах

Система распознавания усталости водителей появилась в 73 казанских автобусах. Об этом говорится в сообщении ассоциации транспортных предприятий Татарстана.

Отмечается, что на уровне лица водителя установлена камера. Она сканирует его лицо и улавливает малейшие признаки усталости. При этом работать камера начинает лишь при скорости свыше 15 км/ч.

«Поводом для тревоги может стать частое зевание водителя, определенное расположение век и зрачков, свойственная засыпаемому человеку мимика. Если данные признаки будут, система подаст звуковой сигнал (начнет пищать). Неприятное пищание – звуковая сигнализация, должна вернуть водителя в чувство и не дать ему уснуть», — отмечается в сообщении.Кроме того, система сработает в том случае, если водитель будет пользоваться мобильником за рулем.

Водители, у которых во время медосмотра перед выездом на маршруты обнаружат признаки усталости, не будут допущены до работы, уточнили в ассоциации.

В данный момент все это оборудование работает лишь в тестовом режиме. Тестирование планируется завершить к началу 2022 года.

"Ъ-Казань"