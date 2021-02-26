«Ак Барс» в первом матче Кубка Гагарина сыграет с «Торпедо»

«Торпедо» стал соперником «Ак Барса» по первому раунду Кубка Гагарина.

Это стало известно после поражения нижегородской команды от «Трактора» в Челябинске.

Теперь «Торпедо» не сможет подняться выше восьмой позиции в Восточной конференции КХЛ и, согласно регламенту, сыграет с казанским клубом, который стал первым.

Первая игра между «Ак Барсом» и «Торпедо» пройдет 3 марта. Вторая встреча пройдет 5 марта. А в Нижнем Новгороде команды сыграют 7 и 9 марта. Дополнительные встречи между командами могут пройти 11, 13 и 15.

"Ъ-Казань"