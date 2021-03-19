Сегодня исполняется 69 лет президенту фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александру Ослону

Его поздравляет генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров:

— Уважаемый Александр Анатольевич! Без созданного Вами три десятилетия назад ФОМ сегодня уже невозможно представить российскую исследовательскую индустрию. Многочисленные проекты, интересные книги, высокоинтеллектуальный коллектив, новый стиль визуализации данных, краудсорсинг — все это ФОМ и Ослон! Вы создали настоящую летопись рыночного и демократического обновления нашей страны, а сейчас глубоко изучаете новый и трудный перелом в жизни человечества, связанный с пандемией коронавируса. Мы во ВЦИОМе счастливы конкурировать и сотрудничать с такой яркой компанией. Желаю Вам и Вашей команде еще много лет продуктивной работы и дальше получать огромное удовольствие от изучения привычного и открытия нового!

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