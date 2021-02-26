Из свежей почты

Ангелина Витухина, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 168 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 29 тыс. руб.

Ангелина родилась раньше срока — крохотная, слабая. В развитии сильно отставала, к восьми месяцам научилась лишь переворачиваться. Тогда ей и поставили диагноз ДЦП. Лечение в местных больницах не помогало. Я стала возить Ангелину на реабилитацию в Китай: брала кредит, и мой папа помогал — он хорошо зарабатывал. Три года назад его не стало, и оплачивать лечение я больше не могу. А благодаря ему дочь научилась сидеть с опорой, ползать, произносить несколько слов, стала лучше соображать. Недавно я узнала об успешном лечении детей с ДЦП в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Мечтаем попасть туда. Помогите нам, прошу! Наталья Витухина, Алтайский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Ангелине требуется госпитализация и лечение. Нужно снизить тонус мышц, укрепить их, развить двигательные навыки, координацию, мелкую моторику, улучшить речь и зрение».

Настя Хандурова, 11 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуется система непрерывного мониторинга глюкозы. 133 958 руб.

Внимание! Цена системы 164 958 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 31 тыс. руб.

Полтора года назад у Насти обнаружили сахарный диабет. Строгая диета и регулярные уколы инсулина не помогают. Уровень сахара то резко повышается, то так же резко снижается, и я очень боюсь, что дочка впадет в кому. Приходится каждые 2–3 часа измерять уровень сахара, прокалывать пальцы глюкометром. Нам рекомендовали установить Насте систему непрерывного мониторинга глюкозы. Она состоит из датчика, который прикрепляют на руку, и сканера, выводящего на экран показатели, без всяких проколов. Но у меня нет денег на его покупку. Помогите! Валентина Хандурова, Белгородская область

Эндокринолог Детской областной клинической больницы Елена Доманова (Белгород): «Система непрерывного мониторинга глюкозы поможет лучше контролировать течение диабета и предотвратить осложнения».

Даша Крупнова, 16 лет, рубцовая деформация верхней губы и носа, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 211 320 руб.

Внимание! Цена лечения 243 320 руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 32 тыс. руб.

У Даши врожденный дефект — расщелина губы и альвеолярного отростка. В полгода в областной больнице Смоленска ее прооперировали — устранили дефект губы и носа. Но образовались грубые рубцы, они стягивали кожу, верхняя губа не двигалась, нос почти не дышал. Зубы росли криво, верхняя челюсть отставала в развитии. Мы стали лечиться в Центре челюстно-лицевой хирургии (Москва), сами все оплачивали. Но проблем еще много, лечение нужно продолжать, а мои средства исчерпаны. Помогите! Татьяна Крупнова, Смоленская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке требуется продолжить ортодонтическое лечение с использованием несъемных дуговых аппаратов».

Кирилл Жуков, 4 года, редкое генетическое заболевание — первичный иммунодефицит, синдром Айкарди — Гутьерес, требуется лекарство. 201 736 руб.

Внимание! Цена лекарства 345 736 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 44 тыс. руб.

Кириллу было два месяца, когда у него обнаружили низкий уровень гемоглобина в крови. А через месяц сын попал в больницу с анемией и воспалением кишечника. Ему помогли переливания крови и курс антибиотиков, но вскоре лихорадка вернулась, началось воспаление печени, врачи даже подозревали цирроз. Генетический анализ выявил причину — тяжелое заболевание иммунной системы, из-за которого у сына развивается воспалительный процесс, разрушающий органы. Кириллу необходим препарат яквинус, он останавливает воспаление, улучшает развитие. Но это дорогое лекарство нам не по средствам, в семье трое детей. Пожалуйста, помогите! Елена Мишнева, Челябинская область

Исполняющая обязанности заведующей отделением иммунологии НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Юлия Родина (Москва): «Мальчику по жизненным показаниям требуется терапия иммуносупрессивным препаратом яквинус (тофацитиниб). Этого препарата в отделении нет».

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