2,448 триллиона рублей составлял на 1 февраля 2021 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 февраля 2020 года, их долг был равен 2,032 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 416 млрд руб. Разбивка регионального долга по видам обязательств на 1 февраля такова: на государственные ценные бумаги приходится 770 млрд руб., на банковские кредиты — 519 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 1095 млрд руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 36 млрд руб. и «иные долговые обязательства» на 80 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 февраля 2021 года составлял еще 373 млрд руб.