Брокерам не велели забегать вперед

Банк России выявил очередной случай манипулирования рынком. На этот раз речь идет о «голубых фишках», таких как «Газпром» и Сбербанк. Речь идет о таком механизме недобросовестной торговли, как фронтраннинг — выставление заявок на покупку либо продажу акций перед заявкой крупного игрока, зачастую используя инсайдерскую информацию. О существенном изменении цен акций и пострадавших регулятор не сообщает.

ЦБ 26 февраля сообщил об установлении факта манипулирования акциями «голубых фишек», в частности «Газпрома», Сбербанка, «Роснефти» и других. В ходе проверки выявлено, что операции совершались с 22 марта 2016 года по 23 августа 2018 года, рядом физических лиц по предварительному соглашению с кипрской компанией Maraion Investments Ltd. Данные операции не имели очевидной экономической целесообразности для кипрской компании, но позволили физлицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов. Банк России не раскрывает доход, полученный при манипулировании, но, согласно закону, он должен быть не менее 2,5 млн руб. Регулятор направил материалы проверки в правоохранительные органы.

Как сообщил “Ъ” представитель Банка России, это классический фронтраннинг позиций, в ходе которого не ставится целью долгосрочное изменение цены, а доход приносят экономически нецелесообразные для одного из контрагентов операции.

Они могут совершаться как по предварительной договоренности, так и в ее отсутствие, если манипулятор может побуждать тем или иным образом совершать других эти операции. По его словам, Банк России и иностранные регуляторы устанавливают в последние годы наравне с классическим манипулированием и случаи фронтраннинга, который в иностранных юрисдикциях и в России относится к уголовному правонарушению.

Термин Front running (забегание вперед) используется при описании одного из видов торговли, применяемых на бирже. Трейдер, торгующий внутри дня, вручную или с помощью алгоритма должен успеть поставить свою заявку в биржевой «стакан» перед крупной заявкой. Таким образом, он успевает приобрести или продать бумаги перед движением цены, вызванной этой крупной заявкой. После ее исполнения трейдер совершает обратную операцию, фиксируя прибыль.

Последним громким случаем фронтраннинга было дело руководителя отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрия Хилова (см. “Ъ” от 21 декабря 2016 года). Суд Москвы в конце прошлого года начал его рассмотрение (см. “Ъ” от 2 декабря 2020 года). По версии следствия, господин Хилов за два года незаконно заработал 255,9 млн руб. на манипуляциях акциями «Газпрома», Сбербанка, «Роснефти», ВТБ и другими «голубыми фишками».

Случаи выявления инсайда и манипулирования в России не редкость, хотя кейсы доведения до суда и наказания виновных, единичны, говорит президент «Финама» Владислав Кочетков. Впрочем, считает он, даже вербальная активность регулятора является неплохой профилактикой недобросовестных практик. Он отметил, что в данном случае регулятор не пишет про отклонение цен, только про существенные отклонения объемов торгов.

Это больше похоже на маркетмейкерство за счет клиента, к которому неодобрительно относится регулятор, чем на прямое манипулирование, отмечает господин Кочетков.

Каждый день появляются новости об успехах искусственного интеллекта, но почему-то, когда дело касается отслеживания рыночных манипуляций, «весь хваленый искусственный интеллект стоит не больше, чем старые деревянные счеты советских бухгалтерий», сетует гендиректор «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Он пояснил, что только сейчас появляются решения по выявленным единичным нарушениям 2016–2018 годов. Господин Лосев напоминает про разгон акций «Газпрома» в 2019 году на публикациях телеграм-каналов о якобы скорой отставке Алексея Миллера или недавний взлет котировок акций «Белуги» и «Росагро». При этом, говорит он, в США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) реагирует незамедлительно и взаимодействует с АНБ, а в России такой практики практически не видно, зато все трейдеры знают о множестве случаев инсайдерской торговли и «фронтране» на российском рынке.

Полина Смородская