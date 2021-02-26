На ГАЗе прикрутили газ

Нижегородский аэропорт (АО МАНН), развивающий свое тепловое хозяйство, столкнулся с неожиданными сложностями. Горьковский автозавод возражает против строительства четырехкилометрового газопровода к аэропортовой котельной по своему земельному участку. Проект еще в 2016 году попал в совместную с «Газпромом» программу газификации и сейчас готов к реализации. Однако ООО «Автозавод ГАЗ» оспаривает действия областных властей, утвердивших ошибочную планировку территории, и отмечает, что ошибка возникла из-за субподрядчика, который при проектировании газопровода не учел, что проводит его по территории завода.



ООО «Автозавод ГАЗ» (производство автомобильной техники) подало в арбитражный суд заявление с просьбой признать недействительным проект планировки и межевания территории от Молодежного проспекта до международного аэропорта Нижний Новгород (АО МАНН). Истец также просит исключить из Единого госреестра недвижимости сведения о границах вновь образованного земельного участка, на котором МАНН собирается строить газопровод высокого давления.

В рамках судебного спора структура группы ГАЗ даже заявляла обеспечительное ходатайство, прося запретить аэропорту и ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» вести строительные работы по прокладке газопровода. Однако суд отказался принимать такой запрет, решив, что для него нет оснований, а сама стройка еще не началась. «Согласно рассматриваемому ходатайству строительство газопровода планируется. При этом правомерность осуществления общестроительных работ по прокладке газопровода не является предметом рассмотрения по настоящему делу», — указал суд, отметив, что в иске не заявлены какие-либо требования к АО МАНН и газовикам.

Судебный спор возник из-за того, что планируемый газопровод для аэропорта частично был спроектирован через земельный участок ГАЗа, на котором расположен его имущественный комплекс. «Мы абсолютно поддерживаем программу газификации "Газпрома", и в данном случае завод никак не препятствует проведению газопровода к аэропорту. Но если часть газопровода пройдет по заводской земле, это может препятствовать запланированному развитию данной территории, сужать возможности для использования этого участка. А мы оценили все наши территории с точки зрения возможностей создания социальной инфраструктуры для жителей Автозаводского района по программе "Новый социальный вектор". В то же время существуют альтернативные маршруты, по которым может пройти газопровод, т.е. задача может быть решена с учетом интересов всех сторон», — пояснил директор по правовым вопросам и управлению собственностью ГАЗа Валерий Скакодуб.

Формальными ответчиками по делу выступают областное министерство градостроительной деятельности и развития агломераций и органы Росреестра. Еще в январе прошлого года областные власти утвердили оспариваемую сейчас планировку и межевания части территории Автозаводского района под размещение газопровода. Ветку длиной 4 км предполагалось тянуть от сетей существующей ГРС Дзержинск-2 до котельной аэропорта. Этот проект важен для АО МАНН, которому необходимо обеспечить газом свою котельную после ее реконструкции для отопления, горячего водоснабжения и вентиляции зданий аэропорта. Котельная в свое время была реконструирована под новый пассажирский терминал, открытый в 2016 году. Тогда же в аэропорту задумались об отдельной ветке газопровода — этот проект был включен в госпрограмму газификации Нижегородской области, реализуемую региональными властями совместно с «Газпромом». В прошлом году губернатор Глеб Никитин перенес сроки строительства этого затянувшегося проекта в программу газификации на 2021 год, однако теперь возникли новые сложности.

В нижегородском министерстве градоразвития, утверждавшем ППМ территории, сообщили лишь, что документация по планировке и межеванию прошла процедуру публичных слушаний, и тогда возражений ни от кого не поступало. В АО МАНН не стали комментировать проблему с трассировкой газопровода — в судебном споре аэропорт участвует третьим лицом. В ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» сообщили, что оставляют этот вопрос на усмотрение суда: «Как поставщик газа мы, конечно, выступаем за подключение новых абонентов, но хотим, чтобы все процедуры были проведены в рамках действующего законодательства». В пресс-службе группы ГАЗ добавили, что еще на стадии проектирования газопровода автозавод предоставлял информацию о своем земельном участке компании-разработчику проектной документации. Однако субподрядчик структур «Газпрома» почему-то не учел эти данные при разработке проектной документации.

Роман Кряжев