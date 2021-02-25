Парламентарии увеличили доходную часть бюджета Кубани на 20 млрд рублей

На 51-ом пленарном заседании Законодательного края внесены изменения в краевой бюджет на трехлетний период. Ими предусмотрен рост доходов региона на 20,3 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно внесенным изменениям, доходная часть кубанского бюджета в 2021 году вырастет на 7,8 млрд руб., в 2022 – на 7 млрд руб., в 2023 - почти на 5,5 млрд руб. Изменения в доходной части бюджета обусловлены ростом налоговых и неналоговых доходов.

«Ожидается их рост по многим позициям, включая НДФЛ и налог на прибыль организаций. Это явный показатель того, что региональная экономика, пережившая последствия пандемии коронавируса, восстанавливается и начинает отыгрывать прежние позиции», - рассказал спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Благодаря повышению доходной части бюджета в этом году на 4 млрд руб. будет увеличено финансирование программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», которая предусматривает строительство новых школ и детских садов. Дополнительные средства также будут направлены в дорожный фонд региона, на развитие АПК, на организацию водоснабжения, на переселение людей из аварийного жилищного фонда и т. п.

Андрей Ульченко