Сегодня исполняется 75 лет научному руководителю Института экономики РАН Руслану Гринбергу

Его поздравляет директор Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова академик РАН Александр Некипелов:

— Дорогой Руслан! Меня всегда восхищали в тебе широта знаний, глубина мышления, коммуникабельность и незаурядное чувство юмора. Со страстью, свойственной крупной личности, ты ведешь дискуссию и по проблемам «высокой теории», и по острым политическим и социально-экономическим вопросам повседневной жизни. Благодаря незаурядным человеческим качествам ты по праву пользуешься колоссальным уважением и симпатией коллег — как российских, так и зарубежных. На правах старого друга мне очень приятно пожелать тебе покорения новых интеллектуальных высот, личного счастья, ну и конечно, крепкого здоровья!

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