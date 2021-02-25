Дума ХМАО ликвидировала Уставный суд региона

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) ликвидировали Уставный суд, который действовал в регионе с 1997 года. Решение было принято сегодня на очередном заседании окружной думы.

Согласно законопроекту, соответствующие изменения были внесены в устав Югры, также утратившим силу был признан ряд законов, который имел отношение к функционированию Уставного суда в регионе.

Напомним, к 1 января 2023 года во всех субъектах РФ должны быть упразднены Уставные суды. Как пояснял “Ъ-Урал” глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, компетенции Уставных судов во многом перешли к Конституционному суду, который теперь может рассматривать акты субъектов РФ и даже законопроекты. Вместо Уставных судов регионам предложено сформировать уставные советы.