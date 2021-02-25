Резервуарами не правят

На этой неделе Арбитражный суд Саратовской области должен назначить нового конкурсного управляющего признанного банкротом АО «АП Завод резервуарных металлоконструкций» (РМК). Преды­дущего управляющего Александра Конева суд отстранил в конце января в связи с тем, что предприятие вело убыточную деятельность. Долги предприятия составляют около 1,5 млрд руб. Кредиторы предприятия надеются, что после назначения нового конкурсного управляющего произойдет передача имущества владельцу и работа возобновится в кратчайшие сроки. Кроме того, РМК сможет погасить задолженности по зарплате и налогам. Эксперт считает, что, объединив «Саратовский РМК» и «Самарский резервуарный завод», ГК «Регион» может занять значительную долю рынка стальных резервуаров, если вложит средства в технологическое ­переустройство.

На ближайшем заседании Арбитражного суда Саратовской области по делу о банкротстве АО «АП РМК», назначенном на 26 февраля, должно быть принято решение о назначении нового конкурсного управляющего предприятия. Завод резервуарных металлоконструкций существует без руководства с 29 января, когда решением суда от своих обязанностей был отстранен предыдущий конкурсный управляющий Александр Конев.

Управляющий, по данным „Ъ“, будет выбран из СРО «Союз АУ „Возрождение“», предложенного крупнейшим кредитором — Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Как писал „Ъ“, господин Конев был отстранен от управления по жалобе ФНС за неоднократные нарушения, выразившиеся в неуплате налогов и ведении убыточной деятельности. Кроме того, он не прекратил хозяйственную деятельность компании-должника и не принял мер к анализу дебиторских долгов и их взысканию. Долг только по зарплате перед сотрудниками составляет около 32 млн руб.

Напомним, зарегистрированное в октябре прошлого года АО «Саратовский завод РМК» (учреждено самарскими ООО «Промышленные технологии» (50%) и ООО «Регион» (50%)) не смогло получить контроль над имущественным комплексом ­предприятия.

В октябре 2020 года движимое и недвижимое имущество АП РМК было выставлено на торги одним лотом за 407,7 млн руб. Покупателя на этот лот не нашлось.

В связи с этим основные производственные мощности АО «АП РМК» перешли в собственность компании, являющейся залоговым кредитором завода.

Напомним, Арбитражный суд Саратовской области признал АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» банкротом в декабре 2017 года. На тот момент, согласно докладу арбитражного управляющего Александра Маевского, общая сумма требований в реестре кредиторов (с учетом требований второй очереди) составляла около 1,26 млрд руб. Заявление о собственном банкротстве завод подал в ноябре 2016 ­года.

По данным на июнь 2020 года, крупнейшими кредиторами АП РМК являлись АКБ «Банк „Век“» в лице АСВ (330 млн руб.), Юникредит банк (243 млн руб.), ООО «Регион» (185 млн руб.) и ФНС России (около 100 млн руб.).

На прошлой неделе на предприятии состоялось первое за время процедуры банкротства собрание кредиторов, которое собрало более 70% всех кредиторов.

Учредитель ООО «Регион» Александр Меньших сказал „Ъ“, что за время работы предыдущего конкурсного управляющего «об интересах кредиторов никто не вспоминал». «Деятельность предприятия оставалась убыточной, что категорически запрещено законом РФ (по данным kartoteka.ru, убыток АО «АП РМК» за 2019 год составил 45,2 млн руб., сведений за 2020 год пока нет. — „Ъ“). Все крупные кредиторы поддержали предложение АСВ по назначению нового управляющего. Так как Агентство — государственная структура и у них аккредитованы профессиональные СРО, надеюсь, предприятие скоро начнет выходить из кризиса, в который оно зашло в последнее время. Я надеюсь, у нас с новым конкурсным управляющим будет нормальная конструктивная работа, связанная с передачей имущества законному собственнику, что позволит в том числе распределить деньги, которые мы перечислили и которые сейчас находятся на спецсчетах. Тогда восстановление производства произойдет быстро»,— отметил господин Меньших.

Александр Меньших также пояснил „Ъ“, что у ГК «Регион» «нет задачи купить неработающий актив» и группа компаний планирует расширить свое присутствие на рынке производства резервуаров для газовой и нефтяной промышленности. «Сейчас у самарского завода порядка 10% рынка. Было бы мечтой после выхода саратовского предприятия на докризисные показатели довести общий объем до 50%. Но пока саратовский РМК терял позиции, конкуренты наращивали производство, поэтому это сложная задача с большими вложениями, но мы к этому готовы»,— отметил господин Меньших.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что теоретически ГК «Регион» могла бы претендовать на 50% рынка стальных резервуаров. «Саратовский АП РМК еще шесть лет назад имел оборот почти 1,3 млрд руб., претендуя на долю почти в 20%, сегодня у него 130 млн руб. выручки в год, и такие цифры сложились еще до пандемии, то есть доля рынка ужалась примерно до 2%. Но если вернуться к временам, когда „Самарский резервуарный завод“ и „Саратовский РМК“ еще доминировали в этом сегменте, то теоретически могли бы почти приблизиться к 50%»,— считает господин Емельянов, отмечая, что это сложная задача, так как рынок занят другими компаниями. По его мнению, для достижения цели новым собственникам придется вложить «кратно больше», чем размер имеющегося долга.

Сергей Петунин