На своих колесах

Нижегородская область по итогам первого месяца 2021 года заняла второе место в России по темпам роста автокредитования, уступив только Новосибирску. Общее количество выданных в регионе автокредитов выросло на 21%, хотя продажи новых автомобилей снизились на 0,6%. По мнению экспертов, отмечающийся рост связан с началом действия госпрограммы льготного автокредитования, при этом рынок все еще испытывает дефицит автомобилей, особенно тех, что собираются за рубежом. Также рост автокредитования может быть связан со снижением покупательской способности населения и бизнеса, для которых заемные средства остаются единственным вариантом обновить технику.



В январе 2021 года в Нижегородской области было выдано более 1,9 тыс. кредитов на покупку автомобилей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), общее количество выданных кредитов выросло по сравнению с январем 2020 года на 21,2%. По этому показателю Нижегородская область заняла второе место среди всех регионов России, уступив только Новосибирской области, где количество автокредитов выросло на 30,8%. На третьем месте по динамике выдачи автокредитов находится Красноярский край, где прирост по итогам января составил 18,4%. Самое больше падение было зафиксировано в Кемеровской области (–36,7%) и Чувашии (–17,0%). В численном выражении самое большое количество выданных автокредитов было отмечено в Москве (5,3 тыс.), Московской области (4,2 тыс.), Санкт-Петербурге (3,8 тыс.), Татарстане (3 тыс.), Башкирии (2,7 тыс.) и в Краснодарском крае (2,7 тыс.).

Общее количество выданных автокредитов на покупку новых и бывших в употреблении автомобилей в стране выросло на 5% и составило 65,3 тыс. штук. На фоне выросших объемов автокредитования продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2021 года снизились на 7,4%, до 97,1 тыс. штук. В Нижегородской области за месяц было продано 2,5 тыс. автомобилей, что на 0,6% меньше, чем в январе 2020 года.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, на рост выдачи автокредитов и уровня одобрения заявок граждан со стороны банков повлияли старт госпрограмм льготного автокредитования с января 2021 года и ожидание роста цен на автомобили. Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что увеличение выдачи автокредитов продолжает оказывать существенную поддержку российскому авторынку и в начале 2021 года: «Если бы не автокредитование, снижение продаж было бы еще более ощутимым. Кроме того, снижение продаж объясняется и продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров».

В начале года банк ВТБ наблюдает на региональном рынке сохранение спроса на автокредитование. «В январе наибольшим спросом у жителей региона пользовались кредиты на новые автомобили, за первый месяц нового года ВТБ в Нижегородской области выдал их больше 200 на общую сумму свыше 195 млн руб. Это более чем в два раза по объему и на 63% по числу выдач превышает показатели января 2020 года. Средний чек по автокредитам на новые автомобили по сравнению с первым месяцем прошлого года вырос на 26% и достиг 971 тыс. руб., по автокредитам на автомобили с пробегом — на 29%, до 621 тыс. руб. По итогам 2020 года портфель автокредитов ВТБ в Нижегородской области вырос на 8%, до 2,7 млрд руб.», — прокомментировали ситуацию на рынке в пресс-службе ВТБ.

Руководитель отдела продаж автосалона KIA на проспекте Гагарина компании «БЦР Моторс» Николай Щербаков подтвердил, что объем продаж новых автомобилей в прошлом месяца держался на том же уровне, что и год назад. Он также связывает рост выдачи автокредитов в начале года с началом действия программы льготного автокредитования: «Благодаря действию этой программы нижегородцы в основном покупают автомобили стоимостью до 1,5 млн руб. Однако их выбор ограничен дефицитом моделей, который возник из-за пандемии коронавируса и продолжается до сих пор. Автопроизводители в Корее и Китае не могут запустить на полную мощность производства так быстро. Кроме того, существуют сложности с доставкой машин из Москвы в Нижний Новгород из-за морозов и обильных снегопадов. Если в 2020 году в условиях теплой зимы на сбор автовоза уходило от одного до пяти часов, то нынешней зимой на это требуются не одни сутки. Также дефицит может быть связан с урегулированием финансовых вопросов между производителями, дистрибуторами и дилерами: в прошлом году курс доллара рос, а цены на машины не менялись. Поэтому сторонам нужно договориться», — говорит Николай Щербаков.

Владелец компании «Агат» Алексей Мамочкин считает, что рост показателей в сфере автокредитования может быть связан с общим снижением покупательской способности: «Бизнесы стоят, а машину менять надо. Человек, возможно, хотел купить Toyota Land Cruiser Prado, но вынужден покупать Toyota Rav4, да еще и в кредит». Он соглашается с Николаем Щербаковым, что еще в 2020 году из-за коронавирусных ограничений у автопроизводителей возникли сложности с поставками комплектующих и новых автомобилей к рынкам сбыта, и в условиях дефицита на некоторые модели рынок автомобилей может просуществовать до конца 2021 года. «Произошел очень серьезный сбой в производственной и сбытовой цепочке, который до конца не устранен. Заводы все еще не работают на полную мощность, в экономике пока нет полного оптимизма. Производители осторожничают, не до конца понимая, сколько автомобилей ставить в производственные планы. В 2021 году любой человек в своей деятельности что-то меняет в пользу чего-то более экономичного, рационального и консервативного. То же самое и у автопроизводителей. Иначе можно поставить избыточные планы и оказаться в проигрышной для себя ситуации», — уверен господин Мамочкин.

Андрей Репин, Александра Викулова