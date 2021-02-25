Дела экс-чиновника стали более тяжкими

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал до 15 марта бывшего спикера Ставропольской краевой Думы Андрея Уткина. По информации пресс-службы суда, экс-чиновник подозревается в организации убийств, совершенных по найму, связанных с похищениями людей и совершенных с особой жестокостью. Следственное управление СКР по Ставропольскому краю и защита Андрея Уткина его арест пока не комментируют. Это уже третье уголовное дело в отношении бывшего спикера краевой Думы. По неофициальной информации, преступления, в которых на этот раз подозревается Андрей Уткин, были совершены в начале 2000 годов.



Информацию о том, что в Ставрополе задержан бывший председатель Ставропольской краевой Думы (2007-2008 гг.), а также полномочный представитель губернатора края в восточных районах Андрей Уткин, сообщили несколько региональных СМИ со ссылкой на свои источники. Позже в пресс-службе Ленинского районного суда эту информацию подтвердили, уточнив, что Андрей Уткин арестован до 15 марта. Как рассказали в суде, Уткину вменяется организация убийства двух и более лиц, «сопряженного с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму» (ч. 3 ст. 33 УК РФ и пп. а, в, д, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ). Если вина Андрея Уткина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 лет до пожизненного.

В краевом Следственном управлении задержание бывшего чиновника не комментируют — официальное обвинение ему пока тоже не предъявлено. Также от комментариев воздерживается защита экс-спикера.

Что конкретно инкриминируется Андрею Уткину, пока точно не известно. По неофициальной информации, возможно речь идет о нескольких заказных убийствах, совершенных бандой киллеров под руководством Валерия Попова в начале 2000 годов. Трое членов банды и их главарь были задержаны еще в 2006-м, 2010-м и 2012 году Все они получили пожизненный срок.

Андрей Уткин хорошо известен в крае. В середине 1990-х годов он начал работать в администрации Ставрополя заместителем главы города. В 2002 году избирался в городскую Думу Ставрополя и был ее председателем. С 2003 года — вице-мэр краевой столицы. В 2007 году после победы на выборах в краевую Думу от партии «Справедливая Россия» стал председателем регионального парламента, который возглавлял до 2008 года, пока против него не было возбуждено уголовное дело. Оно относилось к периоду, когда Андрей Уткин занимал должность вице-мэра Ставрополя.

В мае 2008 года его признали виновным в превышении полномочий и махинациях с муниципальным жильем и приговорили к условному сроку. Как установил суд, по его указанию, за счет министерства ЖКХ края на деньги, выделенные по программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, были куплены несколько квартир и обменяны на жилой дом по улице Лермонтова, в который переехал тогдашний зампред правительства края Валерий Шаповалов. В результате этих манипуляций муниципальный бюджет потерял около 1 млн руб.

В декабре 2008 года судимость с экс-председателя краевой Думы была снята по решению Ленинского районного суда.

В 2014 году губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пригласил Андрея Уткина в правительство края и назначил полпредом по восточным районам. После того, как в 2017 году прокуратура уличила чиновника в предоставлении недостоверных данных в декларации о доходах, Уткин уволился из правительства по собственному желанию. В этом же году в отношении него было возбуждено второе уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество» (ст. 159 УК РФ). По данным следствия, Андрей Уткин «вступил в состав организованной преступной группы, целью которой был обман граждан, привлекаемых к уголовной ответственности, путем оказания им мнимого содействия в прекращении уголовного преследования за вознаграждение». В ноябре 2019 года суд признал Андрея Уткина виновным и назначил ему четыре года колонии общего режима. Он отбыл наказание с учетом времени, проведенного в СИЗО, и вышел на свободу, но оставался на ней недолго.

Александра Ларинцева, Пятигорск