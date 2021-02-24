В гострудинспекции установили, что нейрохирурги РДКБ не получали оплату за сверхурочную работу

Государственная инспекция труда в Башкирии установила, что сотрудники нейрохирургического отделения в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) недополучали положенные выплаты. Поводом для проверки стало коллективное письмо медиков. Они пожаловались на то, что за день дежурства фактически отрабатывают по три смены, так как, помимо основных ставок, работают по совместительству и сверхурочно. Как сообщают в гострудинспекции, доводы жалобы подтвердились. Проверяющие установили, что медики перерабатывали и работали в выходные дни, не получая при этом дополнительную оплату. Также, как выяснилось в ходе проверки, сотрудники отделения не получали повышенную оплату за сверхурочную работу по договорам совместительства. Например, один из врачей, как сообщает ведомство, отработал по совместительству больше 40 часов за неделю при установленных 9.

Как сообщили "Ъ-Уфа", руководству РДКБ направлено уведомление о возбуждении административного производства по ч.1, 4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства, уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Дарья Кучеренко