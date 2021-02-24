Выдача автокредитов в Татарстане в январе сократилась на 2,3%

В Татарстане в январе выдали 3 тыс. автокредитов, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты Национального бюро кредитных исследований.

Татарстан занял четвертое место среди регионов РФ с наибольшим числом выданных кредитов. Лидером оказалась Москва, где выдали 5,3 тыс. автокредитов. Второе место заняло Подмосковье с 4,1 тыс. кредитов. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (3,8 тыс.).

Всего в РФ в январе 2021 года выдали 65,3 тыс. автокредитов, что на 5% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"