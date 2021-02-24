Захарова назвала расширение санкций ЕС из-за Навального «заранее разыгранной историей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение ЕС расширить санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального «цирком» и «заранее разыгранной абсурдной историей». В понедельник, 22 февраля, министры иностранных дел 27 стран—членов ЕС согласовали расширение черных списков россиян.

«Это вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании. Но это все является унижением в первую очередь Европейского союза — объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать»,— сказала госпожа Захарова в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее МИД РФ заявил, что решение министров иностранных дел стран ЕС расширить персональные санкции в отношении России вызывает разочарование. 22 февраля на заседании в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС договорились о выработке ограничительных мер в отношении ответственных за арест, обвинение и приговор Алексея Навального. Вопрос о расширении санкций инициировал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после своего визита в Москву, где он призывал российские власти освободить Алексея Навального и прекратить преследование его сторонников. Напомним, суд заменил условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный.

В октябре 2020 года ЕС уже вводил персональные санкции в отношении ряда россиян в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Тогда в список попали шесть высокопоставленных чиновников, которые, по мнению представителей Брюсселя, должны нести ответственность за предполагаемое отравление оппозиционера.

Подробнее о решении Брюсселя — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».