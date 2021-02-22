МИД РФ: ЕС активно давит на «неработающую санкционную кнопку»

Решение глав МИДов стран ЕС расширить персональные санкции в отношении России вызывает разочарование, заявил МИД РФ. Стратегию введения новых ограничительных мер в ведомстве назвали «неработающей санкционной кнопкой» Брюсселя.

«Повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры»,— говорится в заявлении.

Также МИД РФ заявил, что решение о санкциях было принято «под надуманным предлогом» и в условиях «беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона». «Укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС подобных нелегитимных инструментов — ультиматумы, давление и санкции — вызывает лишь сожаление»,— уточняется в заявлении.

Сегодня, 22 февраля, на заседании в Брюсселе министры иностранных дел стран—членов ЕС договорились о выработке ограничительных мер в отношении ответственных за арест, обвинение и приговор Алексея Навального. Вопрос о расширении санкций инициировал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после своего визита в Москву, где он призывал российские власти освободить господина Навального и прекратить преследование его сторонников. По информации источников Reuters, санкции могут ввести против глав СКР, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры. По словам самого господина Борреля, санкции будут разработаны не позднее, чем через неделю.

В октябре 2020 года ЕС уже вводил персональные санкции в отношении ряда россиян в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Тогда в список попали шесть высокопоставленных чиновников, которые, по мнению представителей Брюсселя, должны нести ответственность за предполагаемое отравление оппозиционера. Также под санкции попал один научно-исследовательский институт. В Брюсселе утверждали, что институт участвовал в разработке и производстве химического оружия, включая вещество «Новичок».

О решении Брюсселя — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».