Депутат думы Екатеринбурга предложил создать Русскую республику со столицей на Урале

Главе комитета Госдумы по законодательству Павлу Крашенинникову предложили создать в России Русскую республику со столицей в Екатеринбурге. Инициативу высказал депутат местной думы Александр Колесников в рамках информационного часа гордумы с господином Крашенинниковым, который избран от Свердловской области.

По словам господина Колесникова, у русского народа «нет своей республики, национальной автономии в составе России». «Почему не объединить 46 областей, 3 города федерального значения и эту несчастную Еврейскую автономную область и сделать Русскую республику? Или мы должны оставаться аморфной массой и как национальность исчезнуть?» — подчеркнул господин Колесников.

Павел Крашенинников пояснил, что любое объединение возможно только по итогам голосования граждан. «У нас большое количество национальностей и народов. Нам надо извлекать из этого огромную пользу, повышать и защищать права всех людей вне зависимости от национальности и места рождения. Мы — Россия — изначально были в этом сильны»,— сказал депутат Госдумы.

Напомним, в 1993 году глава администрации Свердловской области Эдуард Россель инициировал создание Уральской республики со столицей в Екатеринбурге. По его словам, его идея заключалась в создании настоящих федеративных отношений. 25 апреля состоялся референдум с вопросом о расширении полномочий Свердловской области в социально-экономической сфере до уровня республики в составе Российской Федерации. 83,4% избирателей идею поддержали. Явка составила 67%. 27 октября Свердловским облсоветом была утверждена Конституция Уральской республики. Эдуард Россель возложил на себя исполнение обязанностей ее губернатора. Однако 9 ноября вышел указ президента РФ №1874 о роспуске Свердловского облсовета, а 10 ноября — указ №1890 об отстранении от должности Эдуарда Росселя. Все решения по Уральской республике были признаны не имеющими силы.

Анастасия Реутова, Екатеринбург