Где еще в России выгодно быть рантье?

Принято считать, что рантье выгодно быть в Москве или Санкт-Петербурге, поскольку в этих городах более или менее оптимальная доходность от сдачи квартир. Однако, как подсчитали аналитики, в России есть другие города, где также можно выгодно сдавать жилье. Так, например, в Казани с третьего квартала прошлого года спрос заметно растет: только в июле—сентябре 2020 года увеличение составило 2,3 раза, выяснили в «Авито Недвижимости». Доходность от сдачи недвижимости в долгосрочную аренду в Казани составляет 5,3% годовых.

К концу прошлого года цены на покупку квартиры в Воронеже оказались на 19% ниже средних по России, выяснили в «Авито Недвижимости». При этом стоимость долгосрочной аренды жилья в городе, напротив, к ноябрю выросла на 10% год к году, подсчитали в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК).

За год, по данным портала «Мир квартир», плата за наем жилья увеличилась только в 5 из 16 городов-миллионников, включая Новосибирск, Волгоград, Омск, Красноярск и Самару. Но в большинстве случаев в этих городах доходность рантье составляет около 4% годовых. Несмотря на то что в России пока особо не заработаешь на сдаче квартиры, сограждане продолжают покупать жилье в инвестиционных целях. Многие непрофессиональные инвесторы чувствуют себя увереннее с квартирой на руках, поскольку это материальный актив, который никуда не денется и сможет приносить доход, пусть и небольшой. Люди традиционно доверяют квадратным метрам больше, чем банкам. «Если вы хотите купить квартиру, просто чтобы на руках был материальный актив или для сдачи в аренду, то стоит выбирать небольшую квартиру (одно-двухкомнатную) с хорошей транспортной доступностью в современном доме»,— советует эксперты рынка.