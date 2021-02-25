Награды нашли девелоперов

Премия Urban Awards далеко не исчерпывается церемонией награждения. Она дает насыщенный материал для аналитики, дающей представление об актуальных трендах на рынке недвижимости. Мы предлагаем подробнее остановиться на некоторых из лауреатов, которые могут служить наиболее яркими выразителями этих трендов.

Состав победителей премии во многом отражает концептуальную и технологическую эволюцию строительного рынка. Следует подчеркнуть, что эволюционируют не только участники Urban Awards, но и сама премия. Оргкомитет стремится охватить все больший круг аспектов, связанных с жилой недвижимостью в современном мегаполисе. Так, была введена дополнительная номинация «Самый инвестиционно привлекательный проект» для определения новостроек с наибольшим потенциалом ценового роста. Кроме того, были внесены важные поправки в регламент присуждения профессиональной награды «Риэлтор года». Теперь она передана в сферу компетенции отраслевых экспертов и переформатирована в «Лучшее агентство недвижимости по продаже новостроек».

Оценка номинантов производится по сотням различных критериев, сгруппированных в тематические блоки: расположение проекта, под которым понимаются как общие характеристики района, так и его конкретное инфраструктурное наполнение, материалы строительства, архитектурные и проектные решения, техническое оснащение, наличие парковки и количество машино-мест, организация безопасности комплекса, благоустройство территории, репутация застройщика, а также соотношение цены и качества проекта. У строящихся объектов оцениваются дополнительно динамика строительства, финансовые гарантии реализации и бизнес-план проекта.

Результаты оценки по всем пунктам суммируются и верифицируются независимым консультантом премии, которым выступает одна из ведущих консалтинговых компаний на российском рынке фирма PwC. Столь авторитетный аудитор и многоступенчатая система отбора, основанная на анализе сотен различных деталей и факторов, гарантирует объективный характер результатов конкурса. Он неизменно проводится в интересах рядовых потребителей девелоперского продукта и с целью выявления подлинных лидеров индустрии.

«Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы» и «Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса Новой Москвы»

homecity

Фото: Фото предоставлено PPF Real Estate Russia

Все крупные проекты, которые получили официальное признание жюри Urban Awards, объединяет комплексный подход к застройке полученных ими участков. В случае с жилым комплексом homecity это вообще интегральная концепция. Неслучайно он был признан образцовым примером проекта комплексного освоения территорий. Застройщик — PPF Real Estate Russia — приступил к формированию целого жилого кластера из пяти корпусов, который с одной стороны граничит с Говоровским лесопарком, а с другой служит продолжением Офисного парка Comcity. При этом внутренняя территория будет насыщена социальными объектами: школа, детский сад, игровые и спортивные площадки. Иными словами, все инфраструктурные и сервисные опции буквально «доставляются на дом» будущим жильцам, резко снижая интенсивность маятниковой миграции.

«Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Москвы»

Жилой квартал «LIFE-Варшавская»

Фото: Фото предоставлено ГК «Пионер»

В сущности, та же идея прослеживается и при формировании комплекса «LIFE-Варшавская» (девелопер — ГК «Пионер»). Здесь мы видим, как бывшая промзона реинтегрируется в градостроительный ландшафт. В основу положена концепция, разработанная знаменитым японским бюро Nikken Sekkei. Предусмотрено два типа жилой застройки — группа из нескольких башен и замкнутые «урбан-блоки» с переменной этажностью. Все пространство между ними активно задействуется для обеспечения полноценной активности жильцов. Нижние этажи зданий включают более сотни коммерческих помещений, многие из которых уже реализованы. Это значит, что к моменту заселения покупатели смогут рассчитывать на высокий уровень потребительской и обслуживающей инфраструктуры. В 2020-м проект демонстрировал исключительно высокие темпы продаж. По объему выручки и количеству сделок (1,2 тыс. единиц) он вошел в тройку лидеров массового сегмента «старой» Москвы. Мнение экспертов совпало с мнением рядовых потребителей, и «LIFE-Варшавская» был объявлен лучшим строящимся жилым комплексом комфорт-класса.

«Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса Москвы»

Жилой комплекс «Символ»

Фото: Фото предоставлено компанией «Донстрой

ЖК «Символ» (девелопер — компания «Донстрой») также пришел на место огромной индустриальной площадки и смог превратить ее в многоформатное общественное пространство с комфортной жилой средой. Состоялось открытие первой очереди ландшафтного парка «Зеленая река», который призван стать интегрирующим элементом, добавляющим визуальной связности различным кварталам, входящим в комплекс «Символ». Московские покупатели, столкнувшиеся с вызовами пандемии и самоизоляции, высоко оценили доступ к большой и современно оформленной зеленой зоне. В итоге проект завершил год, записав на свой счет более 1,5 тыс. реализованных квартир, и вошел в тройку самых кассовых новостроек бизнес-класса. На Urban Awards он удостоился награды в специальной номинации «Экологическая экспертиза».

Премьера года

Жилой комплекс «Равновесие»

Фото: Фото предоставлено ГК «Кортрос»

Проекты, предполагающие комплексное развитие территории, выходят и в Подмосковье. Среди самых ярких премьер 2020 года на местном рынке — ЖК «Равновесие» (девелопер — ГК «Кортрос») на территории Одинцовского городского округа. Для проекта был выбран малоэтажный формат. Акцент делается на развертывании продвинутой потребительской инфраструктуры, общественных пространств, зеленых зон. Еще один приоритет — энергоэффективность и улучшенные видовые характеристики (за счет большей площади остекления).

«Лучший строящийся жилой комплекс года премиум-класса»

Жилой комплекс «Врубеля, 4»

Фото: Предоставлено "Интеко"

В эволюции проектов премиального сегмента на первое место выходит создание яркой идентичности. Неповторимость ЖК «Врубеля, 4» формируют авторская архитектура в стиле московского модерна с фасадами из натурального камня и специально разработанным декором, приватный двор-патио, эксплуатируемая кровля с озеленением, соседство с Поселком художников в районе Сокол — благодаря низкоэтажной окружающей застройке из максимального количества квартир откроются захватывающие виды на панораму города и «Москва-Сити». Коллаборация «Интеко» (девелопер «Врубеля, 4») и Третьяковской галереи позволила использовать 12 работ величайшего русского художника Михаила Врубеля при реализации проекта: изображения картин модерниста задействованы в дизайн-концепции мест общего пользования. Жюри Urban Awards, в свою очередь, удостоило новостройку победы в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс премиум-класса».